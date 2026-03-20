Εποχές σε σύγχυση: Οι βροχές «ξεπλένουν» τη σκόνη κάτω από την παγωμένη ανάσα της Σιβηρίας

Σήμερα, 20 Μαρτίου, το ημερολόγιο σηματοδοτεί την Εαρινή Ισημερία και την επίσημη είσοδο της άνοιξης, όμως ο καιρός φαίνεται πως έχει άλλα σχέδια. Η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα πραγματικό μετεωρολογικό σταυροδρόμι, όπου οι παγωμένες αέριες μάζες από τη Σιβηρία συγκρούονται με τη σκόνη της Αφρικής και τις βροχές ενός χαμηλού βαρομετρικού από το νότιο Ιόνιο. Αυτή η σπάνια ατμοσφαιρική «μάχη» δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτης σύγχυσης, θυμίζοντάς μας ότι ο Μάρτης αντιστέκεται σθεναρά στην άνοιξη. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχουμε γενικευμένες βροχές στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα, εκδηλώνονται καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά και νότια της Πελοποννήσου, ενώ σημειώνονται πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Από εδώ και στο εξής, το σκηνικό σε σχεδόν όλη τη χώρα θα χαρακτηρίζεται από νεφώσεις και ψιλόβροχα, όμως η ένταση των φαινομένων μεταφέρεται νοτιότερα. Οι βροχές θα είναι πιο ισχυρές στην Κρήτη, όπου αναμένεται να πέσει και το περισσότερο νερό, στο Καρπάθιο πέλαγος και στα Δωδεκάνησα. Ένα από τα πιο παράδοξα φαινόμενα των ημερών είναι οι λασποβροχές που επιμένουν παρά τους ισχυρούς βοριάδες. Η εξήγηση βρίσκεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, καθώς ενώ στο έδαφος νιώθουμε τον παγωμένο βοριά, σε ύψη 1 έως 3 χιλιομέτρων πνέουν νότια ρεύματα από τη Λιβύη και την Αίγυπτο που μεταφέρουν τη σκόνη. Αυτό το «πάντρεμα» των αερίων μαζών καθιστά το πλύσιμο των αυτοκινήτων απαγορευτικό και η Κυριακή είναι η πρώτη ασφαλής ημέρα για να καθαρίσετε τα οχήματά σας, καθώς τότε η σκόνη θα έχει απομακρυνθεί οριστικά.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κατάσταση παραμένει «κλειστή».

Στην Αττική, οι βροχές θα συνεχιστούν τοπικά μέχρι το μεσημέρι με τη θερμοκρασία καθηλωμένη στους 12°C και τους ανέμους στα ανατολικά να αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις δίνουν αυτές τις ώρες ψιλόβροχα με μέγιστη τιμή τους 13°C.

Οι άνεμοι στα πελάγη αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό, με τους βοριάδες νότια της Κρήτης να αγγίζουν σήμερα το επίπεδο θύελλας των 9 μποφόρ.

Για αύριο Σάββατο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, φτάνοντας στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας την ψυχρή αίσθηση.

Παρά τη μικρή σταδιακή βελτίωση, η συνέχεια του μήνα προβλέπεται άστατη. Η «παγωμένη ανάσα» της Σιβηρίας μπορεί να υποχωρεί αργά, αλλά οι βροχές φαίνεται πως θα μας συντροφεύουν και την ερχόμενη εβδομάδα, επηρεάζοντας ενδεχομένως και τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Γι’ αυτό, κρατήστε ομπρέλες και ξεθάψτε τα ζεστά ρουχαλάκια σας, καθώς φέτος η άνοιξη αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή, αλλά «ψυχρή» πρεμιέρα.

Διαβάστε επίσης:

