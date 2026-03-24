17 Νοέμβρη: Δε μετανιώνει ο Κουφοντίνας, «το ίδιο θα έκανα» – Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Ξηρού που ήταν η αρχή του τέλους

Το πώς εξαρθρώθηκε η 17Νοέμβρη κατέγραψε το 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν», το βράδυ της Δευτέρας, στον ΣΚΑΪ.

Το επεισόδιο παρουσίασε όλα όσα συνέβησαν μετά την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002.

Για πρώτη φορά προβλήθηκαν τα βίντεο που τράβηξε η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν και πως ξεκίνησε ένας μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, που οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας ενός «προσώπου φαντάσματος» της εγχώριας τρομοκρατίας.

Αρχικά όλοι νόμισαν ότι η έκρηξη της βόμβας ήταν τυχαίο περιστατικό. Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε από τον Νασιάκο ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που ήταν στη Βέροια, όπως διηγήθηκε ο ίδιος στην εκπομπή, αντέδρασε: «Άσε με είμαι χάλια, θέλω να κοιμηθώ, πες στο Λιμενικό να ασχοληθεί, αρμοδιότητά του είναι» είπε.

Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, επικοινώνησε μαζί του πάλι ο Φώτης Νασιάκος και τον ενημέρωσε ότι το περιστατικό «είναι πάρα πολύ σοβαρό, μυρίζει τρομοκρατία».

«Είναι 17. Ξεκινάμε!»

Ο Ξηρός μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο όπου, όπως αποκαλύπτεται, ένα ζευγάρι πήγε να ρωτήσει για την υγεία του. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή της έκρηξης ενισχύονται.

Εντοπίζεται μια δεύτερη ωρολογιακή βόμβα που εξουδετερώνεται με ελεγχόμενη έκρηξη. Ο Φώτης Νασιάκος λέει ότι όταν του μετέφερε ο πυροτεχνουργός ότι η δεύτερη βόμβα είχε δύο ρολόγια, μοτίβο που χρησιμοποιούσε η 17Ν σε όλες της βομβιστικές επιθέσεις που έκανε, πείστηκε 100% ότι πρόκειται για 17Ν. Το μετέφερε μάλιστα στον Χρυσοχοΐδη τηλεφωνικώς: «Είναι 17. Ξεκινάμε!».

Ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης μαθαίνει τα νέα, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και οδηγεί με δαιμονισμένη ταχύτητα. Στο ύψος της Λαμίας τον σταματά αστυνομικός ο οποίος δεν τον αναγνωρίζει. «Πώς πας έτσι; Τρελός είσαι;». Στο τέλος τον αφήνει να φύγει. Φτάνει ξημερώματα στην Αθήνα και ενημερώνει το πρωί τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη «χωρίς πολλές λεπτομέρειες».

Χτυπά συναγερμός, κινητοποιούνται όλοι, από FBI μέχρι Scotland Yard και μαζεύονται στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια επικρατεί αναβρασμός. Επάνω στον Ξηρό βρέθηκε ένα πιστόλι με σβησμένο σειριακό αριθμό και «καθαρό» χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί σε επίθεση.

Καταφέρνουν να τον ανακτήσουν και προκύπτει ότι είναι του αστυνομικού Χρήστου Μάτη που δολοφονήθηκε από τη 17Ν το 1988 στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια ληστείας.

Ωστόσο κανείς δεν ξέρει την ταυτότητα του ανθρώπου που τραυματίστηκε. Γίνεται άρση απορρήτου και διαπιστώνουν τις συνομιλίες με την περιοχή Βαρνάβα και την Σωτηροπούλου και καταλήγουν στο όνομά του: Σάββας Ξηρός. Κανείς δεν τον γνωρίζει από τις διωκτικές αρχές.

Ωστόσο, ταυτοποιείται το αποτύπωμά του με την δολοφονία Περατικού. Αξιωματικός μπουκάρει στο γραφείο του αρχηγού της ΕΛΑΣ και τους λέει: «Εχουμε 17 Ν». «Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, άρχισαν να χειροκροτούν όλοι, να κλαίνε. Ηταν ιστορική στιγμή πολιτικά. Είχαμε πια στα χέρια μας έναν τρομοκράτη της 17Ν » θυμάται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Πάλι το ίδιο θα έκανα»

Ο βασικός εκτελεστής της 17Ν έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πώς αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές.

«Δεν ήταν ένα απλό ατύχημα. Έσπρωξε και ξανάσπρωχνε τη βόμβα για να μην υπάρξουν θύματα» υποστηρίζει για την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού.

«Ο Σάββας θα μπορούσε να μιλήσει. Πέρασε από το μυαλό σου ότι θα έπρεπε να τον τελειώσεις εκείνη την ημέρα;» τον ρωτάει ο Α. Παπαχελάς και ο Δημήτρης Κουφοντίνας απαντά:

«Είναι μια κρίσιμη απόφαση. Ό,τι αποφασίσεις είναι σωστό και ταυτόχρονα είναι λάθος. Εμείς βλέπουμε αλλιώς τον σύντροφο. Θυμάμαι μετά την έκρηξη όταν πληροφορήθηκε ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης ότι ενδεχομένως υπάρχει κάποιο μέλος είπε προσέξτε μη χάσετε το δώρο. Αυτό είναι μια αντίληψη, ότι είναι μια αποθήκη πληροφοριών, εμείς έχουμε μια άλλη άποψη από το αξιακό μας σύστημα. Πάλι το ίδιο θα έκανα».

Δήμος Αθηναίων: «Όχι» στην απέλαση του Τζαβέντ Ασλάμ

Βόλος: Γονείς χρησιμοποίησαν το Panic Button για να προστατευτούν από τον ναρκομανή γιο τους

Να διερευνηθεί η εμπλοκή κι άλλων ατόμων στη δολοφονία του ζητά η οικογένεια του Κλεομένη











