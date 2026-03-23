Βόλος: Γονείς χρησιμοποίησαν το Panic Button για να προστατευτούν από τον ναρκομανή γιο τους

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 38χρονος, κατηγορούμενος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της μητέρας του.

Τους απείλησε ότι θα τους βάλει φωτιά

Την Κυριακή το πρωί, ο κατηγορούμενος ζητούσε επίμονα χρήματα από την 60χρονη μητέρα του. Όταν εκείνη του απάντησε πως δεν μπορούσε να του δώσει, εκείνος εκνευρίστηκε και άρχισε να φωνάζει και να την βρίζει, ενώ εκσφενδόνισε και το ασύρματο τηλέφωνο στο έδαφος, προκαλώντας φθορές.

Στη συνέχεια, απείλησε ότι θα βάλει φωτιά στην οικία τους, προκαλώντας τρόμο στους γονείς του. Αφού αποχώρησε από το πατρικό του, οι έντρομοι γονείς μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί τους πρότειναν είτε προσωρινή φιλοξενία σε δομή είτε επιστροφή στην οικία τους με συνοδεία περιπολικού, προτάσεις που αρνήθηκαν. Ωστόσο, συναίνεσαν στην εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στα κινητά τους τηλέφωνα.

Όταν ο κατηγορούμενος επέστρεψε στο σπίτι, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ως μάρτυρες κατέθεσαν οι δύο γονείς του, ηλικίας 60 και 61 ετών, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο γιος τους εμφανίζει εκρήξεις οργής όταν βρίσκεται σε στερητικό σύνδρομο, σύμφωνα με το thenewspaper.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες για άγνωστο λόγο, υποστήριξε πως απλώς ζήτησε χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν τους έβαλε και το μαχαίρι στον λαιμό». Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι χρόνιος χρήστης και προσπαθεί να απεξαρτηθεί.

Η απόφαση

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη.

