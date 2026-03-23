ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 19:37
Οργή για τις συνθήκες ασφυξίας στη δίκη για τα Τέμπη: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Την οργή των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προκάλεσε ο χώρος που επιλέχθηκε για τη δίκη.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοίνωση της ξεκαθαρίζει ότι την αρμοδιότητα για την οικοδόμηση της αίθουσας είχε αποκλειστικά το υπουργείο Δικαιοσύνης. «η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της».

«Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης», καταλήγει.

Την ίδια ώρα, Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με ανακοίνωσή της τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης στην υπόθεση των Τεμπών.

Η αίθουσα δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία», ενώ η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελούν κοινό αίτημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, η αίθουσα που επελέγη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης ούτε διασφαλίζει την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων. «Κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εικόνα που επικράτησε κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, με τη Συντονιστική Επιτροπή να τονίζει ότι «η σημερινή εικόνα μας προσβάλλει όλους».

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με τη διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, στην οποία εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι παράγοντες της δίκης.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης και η τήρηση των όρων μιας δίκαιης διαδικασίας.

