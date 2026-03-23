Δίκη Τεμπών: Φιάσκο με την αίθουσα, εκτεθειμένος ο Φλωρίδης – Ακατάλληλος ο χώρος, αποχή σκέφτονται οι δικηγόροι

Με το απόλυτο φιάσκο, που συνιστά όμως και μία τεράστια προσβολή στους συγγενείς των θυμάτων, την κοινωνία που περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά και στην ίδια την έννοια και το θεσμό της Δικαιοσύνης, ξεκίνησε η «δίκη του αιώνα» στη Λάρισα, για το έγκλημα των Τεμπών.

Ενώ υπάρχουν ήδη ενστάσεις, αμφιβολίες και έντονη καχυποψία για τα κενά της ανακριτικής διαδικασίας και φόβος ότι η δίκη γίνεται με ελλιπέστατα στοιχεία, ήρθε να προστεθεί και το αδιανόητο πρόβλημα με την μη καταλληλόλητας της αίθουσας, στην οποία φιλοξενείται η ακροαματική διαδικασία. Μία διαδικασία που μπορεί μάλιστα να διαρκέσει ίσως και δύο χρόνια.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι εξετάζουν ως και το ενδεχόμενο αποχής από τη διαδικασία, καθώς διαπιστώνουν ότι οι δικηγόροι είναι περίπου αδύνατο να επικοινωνήσουν ακόμα και οπτικά με την έδρα, ενώ από πολλούς λέγεται ενδεικτικά για την ατμόσφαιρα που επικρατεί ότι “δεν μπορείς να πάρεις ανάσα μέσα στην αίθουσα”.

Η αίθουσα, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αλλά και το τεράστιο κόστος που είχε η διαμόρφωσή της (υποτίθεται) και το οποίο ίσως έφτασε ή και ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι εμφανώς εκτός προδιαγραφών της δίκης.

Οι συγγενείς στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες, αναγκασμένοι να κάθονται ακόμα και σε έδρανα που είναι προορισμένα για τους κατηγορούμενους, δικηγόροι που μετά βίας χωράνε, περιοριζόμενοι πολλοί να μένουν όρθιοι, και με αδύνατη την παρουσία όλων των δημοσιογράφων – για το κοινό ούτε καν λόγος.

Η ακαταλληλότητα έγινε ακόμα πιο εμφανής, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει υποδομές για ΑΜΕΑ, με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχουν τραυματίες από το δυστύχημα που χρειάζονται ειδική πρόνοια για να βρεθούν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη δίκη.

Είναι ενδεικτικό ότι με την έναρξη της δίκης και χωρίς μάλιστα να είναι παρόντες οι 35 από τους 36 κατηγορούμενους, η αίθουσα αποδείχθηκε εμφανώς μικρή.

Ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος διατεινόταν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ότι ήταν έτοιμη η αίθουσα, φαίνεται τώρα ότι είτε μιλούσε χωρίς να γνωρίζει το παραμικρό, είτε απλά επιδιδόταν εσκεμμένα σε ένα επικοινωνιακό «χρύσωμα του χαπιού», αδιαφορώντας για το εάν τελικά εκτεθεί και σε αυτό το ζήτημα και ο ίδιος και η κυβέρνηση.

Μία αίθουσα, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εμβαδού 283 τμ που επέλεξε το υπουργείο και χρηματοδότησε για τη διαμόρφωσή της, ήταν μάλλον εξ αρχής αδύνατο να χωρέσει 250 δικηγόρους, περισσότερους από 100 συγγενείς, μάρτυρες, δημοσιογράφους και άλλους ανθρώπους σχετικούς με τη δίκη.

Αλλά για τον κ. Φλωρίδη αρκούσε! Το έλεγε μάλιστα από τον Μάιο του 2024 και το επαναλάμβανε συχνά από τότε – για να αποκαλυφθεί σήμερα ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

«Απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού. «Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές… θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα…»

Ο Θόδωρος Μαντάς, εκπρόσωπος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ακούγαμε για αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων και ερχόμαστε σήμερα και βρισκόμαστε σε αυτή την άκρως υποτιμητική αίθουσα για όλους. Κάποιοι αυτή τη δίκη τη θεωρούν διεκπεραιωτική και όχι ουσιαστική. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε συνθήκες υποβάθμισης της δίκης».

