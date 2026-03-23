«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα – Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει πλέον να αφήνει το αποτύπωμά της και στον ελληνικό αεροπορικό χάρτη. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καταγράφει πλέον σημαντικές ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, καθώς σειρά χωρών της περιοχής έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους ή έχουν περιορίσει δραστικά την αεροπορική δραστηριότητα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την έναρξη της κρίσης έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 150 πτήσεις από και προς την Αθήνα με προορισμούς στη Μέση Ανατολή. Σε καθημερινή βάση καταγράφονται πλέον 40 ακυρώσεις δρομολογίων, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5-8% των συνολικών πτήσεων που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο. Το ποσοστό αυτό θεωρείται σημαντικό για ένα διεθνές hub όπως το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι υψηλότερος, επειδή πολλές ακυρώσεις γίνονται σε επόμενες ημερομηνίες ή αφορούν αλλαγές προγράμματος που δεν καταγράφηκαν συγκεντρωτικά.

Η κρίση δεν περιορίζεται σε μια μόνο αγορά. Οι ακυρώσεις αφορούν ένα ευρύ δίκτυο χωρών που συνδέονται αεροπορικά με την Αθήνα, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία, ενώ περιορισμοί ή προσωρινά κλεισίματα εναέριων χώρων έχουν καταγραφεί επίσης στον Λίβανο και την Ιορδανία. Η αναστολή πτήσεων από πολλές αεροπορικές εταιρείες έχει δημιουργήσει ένα κύμα αναπροσαρμογών στα προγράμματα των αερομεταφορέων, επηρεάζοντας τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς εταιρείες.

Μεταξύ των αεροπορικών που έχουν προχωρήσει σε αλλαγές δρομολογίων περιλαμβάνονται οι Aegean Airlines και Sky Express από την ελληνική αγορά, αλλά και διεθνείς εταιρείες όπως οι Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Royal Jordanian και Middle East Airlines. Πρόκειται για αεροπορικούς μεταφορείς που συνδέουν την Αθήνα όχι μόνο με τη Μέση Ανατολή αλλά και με παγκόσμιους κόμβους μεταφορών, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται πτήσεις προς την Ασία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Η οικονομική διάσταση των ακυρώσεων

Αν και ο αριθμός των ακυρώσεων μπορεί να φαίνεται περιορισμένος σε απόλυτους αριθμούς, η οικονομική επίπτωση για το αεροδρόμιο δεν είναι αμελητέα. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών αντλεί έσοδα από τέλη επιβατών, τέλη αεροσκαφών και εμπορικές δραστηριότητες, με το μέσο έσοδο να εκτιμάται περίπου στα 18-22 ευρώ ανά επιβάτη.

Με δεδομένο ότι μια διεθνής πτήση προς τη Μέση Ανατολή μεταφέρει συνήθως 160-200 επιβάτες, το συνολικό έσοδο για το αεροδρόμιο από κάθε πτήση μπορεί να προσεγγίζει τα 3.000 έως 4.000 ευρώ. Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι 40 ακυρωμένες πτήσεις ημερησίως μεταφράζονται σε άμεση απώλεια περίπου 140.000 ευρώ την ημέρα για το αεροδρόμιο.

Σε μηνιαία βάση, η απώλεια αυτή θα μπορούσε να φθάσει τα 4 έως 4,5 εκατ. ευρώ. Εάν η κρίση παραταθεί, οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν αισθητά μεγαλύτερες. Σε ένα σενάριο διάρκειας τριών μηνών, οι απώλειες θα μπορούσαν να κινηθούν στην περιοχή των 12-15 εκατ. ευρώ, ενώ σε ένα δυσμενές σενάριο εξαμήνου θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και τα 25-30 εκατ. ευρώ.

Η σημασία της αγοράς της Μέσης Ανατολής

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για την Αθήνα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης από τις χώρες του Κόλπου ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά την πανδημία, με ολοένα και περισσότερες πτήσεις να συνδέουν την Αθήνα με μεγάλα αεροπορικά hubs όπως το Ντουμπάι, το Τελ Αβιβ και η Ντόχα.

Η σημασία αυτών των συνδέσεων δεν περιορίζεται στις απευθείας αφίξεις επισκεπτών. Μέσω αυτών των κόμβων, η Αθήνα συνδέεται με δεκάδες προορισμούς στην Ασία και την Ωκεανία, καθιστώντας το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο για διεθνείς μετακινήσεις.

Παράλληλα, οι επισκέπτες από το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου θεωρούνται τουρίστες υψηλής δαπάνης, καθώς ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πραγματοποιούν σημαντικές καταναλωτικές δαπάνες. Για παράδειγμα, μόνο το 2024 η ισραηλινή αγορά αντιπροσώπευε περίπου το 2% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, ποσοστό που είχε αυξηθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πιέσεις και στη μετοχή του αεροδρομίου

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν επηρεάζει μόνο τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και την εικόνα του στις αγορές. Η εταιρεία Athens International Airport S.A., που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρακολουθείται στενά από επενδυτές, οι οποίοι αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στα οικονομικά της μεγέθη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη και στο δυσμενές σενάριο απωλειών 25-30 εκατ. ευρώ σε διάστημα έξι μηνών, το πλήγμα θα αντιστοιχούσε σε ποσοστό μικρότερο του 5-6% των ετήσιων εσόδων του αεροδρομίου. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση στα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας θεωρείται διαχειρίσιμη.

Ωστόσο, οι χρηματιστηριακές αγορές αντιδρούν συχνά όχι μόνο στα οικονομικά στοιχεία αλλά και στην αβεβαιότητα. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στη μετοχή του ΔΑΑ, με πιθανές διακυμάνσεις της τάξης του 2-5%, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το ρίσκο για τον τουρισμό και τις αερομεταφορές στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τις άμεσες απώλειες από τις ακυρώσεις πτήσεων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πραγματικό διακύβευμα για το αεροδρόμιο της Αθήνας δεν είναι οι ίδιες οι ακυρώσεις, αλλά η πιθανή επίπτωση στον τουρισμό και στη διεθνή συνδεσιμότητα της χώρας.

Ποιο είναι το αρνητικό σενάριο; (3–6 μήνες κρίσης)

Εάν οι περιορισμοί στους εναέριους χώρους παραμείνουν για μεγάλο διάστημα και επηρεάσουν τις πτήσεις προς και από Ισραήλ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ, τότε το πλήγμα δεν θα περιοριστεί μόνο στις απευθείας πτήσεις, αλλά θα επηρεάσει και τους transit επιβάτες προς Ασία, το ακριβοπληρωμένο business travel και τον premium τουρισμό από τον Κόλπο. Έτσι, κατά τις εκτιμήσεις των αναλυτών προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

Διάρκεια κρίσης Εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ΔΑΑ 1 μήνας 4–5 εκατ. € 3 μήνες 12–15 εκατ. € 6 μήνες 25–30 εκατ. €

Εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί και επηρεάσει τις ταξιδιωτικές ροές προς την Ευρώπη ή τις μεγάλες διεθνείς συνδέσεις μέσω των αεροπορικών hubs του Κόλπου, τότε το πλήγμα θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για τις αερομεταφορές στην ευρύτερη περιοχή και, κατ’ επέκταση, για τη λειτουργία και την οικονομική πορεία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ελλάδας.

