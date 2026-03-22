ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 00:36
22.03.2026 22:52

Αγωνία για αγνοούμενο 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (Photos/Video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, για 34χρονο δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κινητοποιηθεί, με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και εξειδικευμένα συνεργεία διάσωσης να επιχειρούν στην περιοχή από τις πρώτες απογευματινές ώρες, σε μια προσπάθεια εντοπισμού του άνδρα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από το Λιμενικό, ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος και ιδιαίτερα έμπειρος στις καταδύσεις. Βρισκόταν στο σημείο μαζί με ακόμη έναν δύτη, πραγματοποιώντας κατάδυση σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Το συγκεκριμένο σημείο είναι γνωστό για ένα υποθαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, το οποίο παρουσιάζει μορφολογικές ιδιαιτερότητες με περάσματα που θυμίζουν σπηλιές και χαρακτηρίζεται από έντονα υπόγεια ρεύματα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για καταδύσεις.

Ισχυρά ρεύματα και μεγάλο βάθος δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το μεσημέρι ο δεύτερος δύτης βγήκε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο 34χρονος ενδέχεται να εγκλωβίστηκε σε κάποιο από τα εσωτερικά σημεία του πηγαδιού.

Αμέσως στήθηκε οργανωμένη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους, ενώ στο έργο της αναζήτησης έχουν ενταχθεί δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Το έργο των διασωστών δυσχεραίνεται σημαντικά από το μεγάλο βάθος, τα ισχυρά ρεύματα στο υπόγειο σύστημα και την πολύπλοκη γεωμορφολογία του σημείου, στοιχεία που καθιστούν την επιχείρηση εξαιρετικά απαιτητική.

Όπως αναφέρεται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε πρόσθετο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων επιπλέον φιάλες οξυγόνου, σύστημα παροχής αέρα με διάρκεια που εκτιμάται στις 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για την υποβοήθηση της κίνησης κατά την κατάδυση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, και αναμένονται νέες προσπάθειες από τους δύτες από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

