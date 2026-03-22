Χειροπέδες σε 17χρονο και 18χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη παραδεχθεί τη συμμετοχή του στο έγκλημα, αλλά και ενός 18χρονου.

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε οικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, με σκοπό να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά την παραμονή του στον χώρο αυτό, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο νεαρούς, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν οι δύο νεαροί μετέβησαν στο σημείο, η κατάσταση οδηγήθηκε σε ένταση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε χρήματα για να τους καταβάλει το αντίτιμο. Η αντιπαράθεση που ακολούθησε κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο φερόμενους δράστες να του επιτίθενται με μαχαίρι, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στην οικία, αντιλαμβανόμενη την ένταση που είχε δημιουργηθεί, πανικοβλήθηκε και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο φερόμενους ως δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

