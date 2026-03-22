search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 19:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2026 18:31

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ψάχνουν από κάμερες δύο άνδρες που έτρεχαν από το σημείο του φονικού

22.03.2026 18:31
peripoliko

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας ψάχνουν οι Αρχές για να εντοπίσουν δύο πρόσωπα τα οποία πιθανόν εμπλέκονται στη δολοφονία ενός τοπικού τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Ο 51χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι ενός φίλου του, στον οποίο πήγαινε μαζί με μία γυναίκα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που προσήχθη, ανέφερε στις Αρχές ότι δεν βρισκόταν σε αυτό την ώρα του φονικού, καθώς φέρεται να του είχε παραχωρήσει την οικία προκειμένου να περάσει τη νύχτα με τη γυναίκα που συνόδευε.

Φέρεται ωστόσο να λέει ότι υπήρχαν κι άλλα δύο άτομα στην οικία και πιστεύει ότι αυτά ήταν που δολοφόνησαν τον 51χρονο τραγουδιστή. 

Η παρουσία των δύο ανδρών επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από κάμερα ασφαλείας που τους έπιασε να τρέχουν από την πολυκατοικία.

Οι αρχές ψάχνουν τόσο τα δύο πρόσωπα, όσο και για πιθανό ηθικό αυτουργό της δολοφονίας. Ερωτηματικό είναι και η σχέση που είχε με την γυναίκα την οποία φέρεται να συνόδευε, στην οποία ωστόσο ο άνδρας που προσήχθη, βγάζει από το κάδρο της δολοφονίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

karalis-metallio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ψάχνουν από κάμερες δύο άνδρες που έτρεχαν από το σημείο του φονικού

netanyahu-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 19:22
tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Θύματα του τηλε-γκαλερίστα αποκαλύπτουν πώς εξαπατήθηκαν – Μπαράζ καταγγελιών

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ; Ο νέος ηγέτης παραμένει άφαντος και το Ιράν επιστρατεύει την AI για να καλύψει το κενό

karalis-metallio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

1 / 3