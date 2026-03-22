Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Ψάχνουν από κάμερες δύο άνδρες που έτρεχαν από το σημείο του φονικού

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας ψάχνουν οι Αρχές για να εντοπίσουν δύο πρόσωπα τα οποία πιθανόν εμπλέκονται στη δολοφονία ενός τοπικού τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Ο 51χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από το σπίτι ενός φίλου του, στον οποίο πήγαινε μαζί με μία γυναίκα.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που προσήχθη, ανέφερε στις Αρχές ότι δεν βρισκόταν σε αυτό την ώρα του φονικού, καθώς φέρεται να του είχε παραχωρήσει την οικία προκειμένου να περάσει τη νύχτα με τη γυναίκα που συνόδευε.

Φέρεται ωστόσο να λέει ότι υπήρχαν κι άλλα δύο άτομα στην οικία και πιστεύει ότι αυτά ήταν που δολοφόνησαν τον 51χρονο τραγουδιστή.

Η παρουσία των δύο ανδρών επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από κάμερα ασφαλείας που τους έπιασε να τρέχουν από την πολυκατοικία.

Οι αρχές ψάχνουν τόσο τα δύο πρόσωπα, όσο και για πιθανό ηθικό αυτουργό της δολοφονίας. Ερωτηματικό είναι και η σχέση που είχε με την γυναίκα την οποία φέρεται να συνόδευε, στην οποία ωστόσο ο άνδρας που προσήχθη, βγάζει από το κάδρο της δολοφονίας.

