Τέμπη – Ψαρόπουλος: «Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Η δίκη που περίμεναν τρία χρόνια οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, έφτασε καθώς αύριο ξεκινά σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ενας από τους ανθρώπους που έχασε το παιδί του, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, εκτός από γονέας που ζητά δικαιοσύνη για το παιδί του, θα είναι και συνήγορος σε μία πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να κρατήσει μέχρι και τρία χρόνια…

Ο Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, μίλησε για τη δίκη και όσα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν στο in.gr, ελπίζοντας -όπως είπε- η δικαιοσύνη «να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, ενώ στους περισσότερους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

«Το να χάνεις το παιδί σου είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Το έλεγα πριν το βιώσω και δυστυχώς το βιώνω. Αυτή τη στιγμή αυτό που με οδηγεί πέρα από τη λογική είναι ο μεγάλος θυμός και το πείσμα να λογοδοτήσουν αυτοί που πρέπει. Αυτό θα με οδηγεί μέχρι τέλους σε όλες τις δίκες. Αυτός ο σκοπός μου δίνει το μέγιστο κίνητρο» είπε και πρόσθεσε για την δικαιοσύνη: «Το αν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων από τους δικαστές αυτής της έδρας θα το δούμε».

«Οδηγούμαστε με μεγάλες σκιές, ερωτήματα και δυσαρέσκεια από τη συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών, σε μια δίκη όπου οι τοπικές δικαστικές αρχές της Λάρισας αλλά και η κεφαλή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επέδειξαν ατολμία, προχειρότητα, ανεπάρκεια. Tο πιθανότερο είναι στη συγκεκριμένη δίκη να διαπιστωθούν ευθύνες κι άλλων προσώπων ή ευθύνες προσώπων που είναι κατηγορούμενοι σ’ αυτή τη δίκη, για βαρύτερα αδικήματα. Αυτά, θα σχηματίσουν μια νέα δικογραφία σε μια μελλοντική δίκη» πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Ψαρόπουλος δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο δικών για ψευδορκία, δηλαδή για ευθύνες των εμπειρογνωμόνων, «αν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους ή αν έχουν παραβιάσει το καθήκον τους και έχουν δηλώσει ψευδή γεγονότα που σχετίζονται με τις εκταφές».

«Δεν μπορείς ταυτόχρονα να δικάζεις το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικές δίκες» συνεχίζει, φέρνοντας το παράδειγμα της δίκης των βίντεο που σχετίζεται άμεσα με τις ποινικές ευθύνες πολλών κατηγορούμενων στην κύρια δίκη. Στην οποία κύρια δίκη «εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς» και «οι ποινικές ευθύνες είναι πολυδιάστατες ενώ και ο αριθμός των κατηγορουμένων ανά φορέα, πολύ μεγάλος».

«Είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα. Είναι αδύνατον και παράδοξο οι συγγενείς να υποστηρίζουμε κατηγορίες σε δύο, τρεις ή τέσσερις δίκες οι οποίες θα διεξάγονται ταυτόχρονα» σημείωσε αναφερόμενος και στη δίκη για τα βίντεο.

«Υπάρχει λοιπόν δυσπιστία, υπάρχει υφέρπουσα απογοήτευση» λέει, ευχόμενος ότι «κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι ευσυνείδητοι, ‘ανθρώπινοι’ δικαστές και θα ερευνήσουν τα πράγματα σε όλο τους το εύρος και βάθος και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Τουλάχιστον, να δικαιωθεί η μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε».

Ψαρόπουλος: Άθλιο υποκείμενο ο Καραμανλής, έπρεπε να παραπεμφθεί για κακούργημα

Αναφερόμενος στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, αναφέρει ότι «θα έπρεπε να είχε ήδη παραπεμφθεί για κακούργημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στη δικογραφία που αναδεικνύουν την κακουργηματική συμμετοχή αυτού του ατόμου στο χαμό των ανθρώπων μας» τονίζει.

Εκτιμά μάλιστα πως όλοι οι συγγενείς θα «είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι αν δεν παραπεμφθεί τελικά για κακούργημα αυτό το άθλιο υποκείμενο σε όποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο» προσθέτοντας ότι «ο Καραμανλής προστατεύεται από το κόμμα του. H παραπομπή του για διερεύνηση στον Αρειο Πάγο για ένα πλημμεληματάκι της πλάκας, είναι προσβολή για την Ελληνική Δικαιοσύνη και προσβολή για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Σημειώνει μάλιστα ότι θα είναι «μέγα ψέμα» αν μελλοντικά κάποιοι πολιτικοί στη ΝΔ ισχυριστούν ότι «έτσι έκρινε η Ελληνική Δικαιοσύνη», εννοώντας τυχόν απαλλαγή του κ. Καραμανλή.

«Δεν έκρινε έτσι η Ελληνική Δικαιοσύνη, γιατί το κατηγορητήριο που αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ο ανακριτής του Αρείου Πάγου είναι ένα κατηγορητήριο με το οποίο γελάνε και οι φοιτητές της νομικής» σημειώνει ο κ. Ψαρόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στη Λάρισα: Άνδρας με μαχαίρι κυνήγησε παιδιά, τον ψάχνει η αστυνομία

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Να προστατευθούν τα νησιά από υπερτουρισμό και άναρχες επενδύσεις»

Δούκας από Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκίνησε και το νότιο κομμάτι»