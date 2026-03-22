Μυτιλήνη: Απέκλεισαν το λιμάνι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται για κατά του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τον αφθώδη πυρετό

Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε στις 18:15 από τη Μυτιλήνη το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος Πειραιάς, καθώς κτηνοτρόφοι και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Αφορμή για το κλείσιμο του λιμανιού είναι οι επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αντιμετωπιστεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού.

Αν και επέτρεψαν σε επιβάτες να ταξιδέψουν, οι κτηνοτρόφοι δεν άφησαν να ανέβουν οχήματα κι έτσι πάνω από 30 φορτηγά και 20 ΙΧ έμειναν ακινητοποιημένα στο λιμάνι.

Οι κτηνοτρόφοι απειλούν μάλιστα για συνεχείς κινητοποιήσεις, ενώ θα μείνουν εκεί όλη τη νύχτα.

Διαβάστε επίσης:

