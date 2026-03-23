search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 12:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2026 11:02

Δίκη για τα Τέμπη: Χωρίς προαστιακό και τρένα λόγω της 24ωρης απεργίας των σιδηροδρομικών

treno 889- new

Σε 24ωρη απεργία βρίσκονται σήμερα Δευτέρα οι σιδηροδρομικοί λόγω της έναρξης της δίκη των Τεμπών στη Λάρισα.

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία των σιδηροδρομικών τη Δευτέρα 23.03.2026, «ημέρα έναρξης της δίκης των φερόμενων ως υπαιτίων για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, από 00:01’ έως 24:00’, για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται σε όλες τις εταιρείες σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο».

Λόγω της απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο του Προαστιακού στην Πάτρα.

Η ΠΟΣ επισημαίνει μεταξύ άλλων: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, η κοινωνία εξακολουθεί να αναζητά το αυτονόητο: την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών εκεί όπου πραγματικά ανήκουν. Η έναρξη της δίκης δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική διαδικασία. Αποτελεί δοκιμασία για το κράτος δικαίου.

Οι εργαζόμενοι συνδέουν άμεσα την απεργία με τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Όπως επισημαίνουν, η έναρξη της δίκης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια κρίσιμη δοκιμασία για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την αξιοπιστία των θεσμών.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η κοινωνία συνεχίζει να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις, πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική απόδοση ευθυνών.

Με αυτό το σκεπτικό, οι σιδηροδρομικοί προχωρούν σε κινητοποίηση, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να ενισχύσουν το αίτημα για λογοδοσία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
qualco_brayton_global_eng_new
beroia new
idf
TAXI_NEW_123
sakis arnaoutoglou olomeleia 2026
Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS_PLAKIAS_270125
bakaliaros_afalatosi2
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
tsagkarakis
mitsotakis tsipras xaritsis karystianou
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

qualco_brayton_global_eng_new
beroia new
idf
1 / 3