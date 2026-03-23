ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:32
23.03.2026 09:47

Τροχαίο στο Ρέθυμνο: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε το πρωί της Κυριακής (23/3) στο Σπήλι Ρεθύμνου ένα τρίχρονο παιδί, καθώς έπεσε θύμα τροχαίου.

Σύμφωνα με το patris.gr, το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες άνοιξε την πόρτα και βγήκε στο δρόμο.

Διερχόμενος οδηγός δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημα και το παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τριάχρονο με ελαφρά ευτυχώς τραύματα στο νοσοκομείο.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου ο οποίος αφέθηκε λίγη ώρα αργότερα με εντολή εισαγγελέα.

