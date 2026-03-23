ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 10:31
ΕΛΛΑΔΑ

23.03.2026 08:56

Λήμνος: Επ’ αόριστον απεργία στα βενζινάδικα του νησιού – Τι αποφάσισαν

Δεν σταματάνε οι κινητοποιήσεις στα βενζινάδικα της Λήμνου όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του νησιού.

Πιο αναλυτικά, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων του νησιού, μετά από ευρεία συγκέντρωση, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις παίρνοντας ομόφωνη απόφαση για να συνεχιστεί η απεργία.

Τα αιτήματα τους αφορούν την επανεξέταση και άρση ή προσαρμογή του πλαφόν, την λήψη μέτρων με τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, καθώς και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των πρατηρίων καυσίμων.

Λήμνος: Η ανακοίνωση του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων

Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση όλων των πρατηριούχων υγρών καυσίμων της Λήμνου, κατά την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της απεργίας επ’ αόριστον.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κλάδο και την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της διεκδίκησης δίκαιων και βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου.

Παράλληλα, αύριο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη αντιπροσωπείας στο γραφείο του Επάρχου και της Δημάρχου Λήμνου, όπου θα κατατεθεί επίσημο υπόμνημα με τις θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου.

Επίσης, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδοχωρίου για την ευγενική παραχώρηση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους πολίτες για κάθε εξέλιξη»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

