Καλλιθέα: Αγωνία για 21χρονο που αγνοείται από τις 12 Μαρτίου

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση ενός νέου άνδρα από την περιοχή της Καλλιθέας, ο οποίος αγνοείται από τις 12 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος έχει ύψος 1,73 μέτρα, ζυγίζει 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια.

Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και στο κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Δίκη για τα Τέμπη: Κατάμεστο το Γαιόπολις – Καρυστιανού: «Έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες» – Live οι εξελίξεις

Λήμνος: Επ’ αόριστον απεργία στα βενζινάδικα του νησιού – Τι αποφάσισαν

Τέμπη – Παύλος Ασλανίδης: «Αυτό που ζητάμε είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» (Video)