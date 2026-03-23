Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς «έδεσαν» την υπόθεση οι αστυνομικοί – Θα δώσει όνομα για το Ευαγγέλιο ο γκαλερίστας

Στο στόχαστρο των αρχών μπήκαν 13 εκπομπές με δημοπρασίες του Γιώργου Τσαγκαράκη, προκειμένου οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση κατά του γνωστού γκαλερίστα.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αδικήματα της αρχαιοκαπηλίας, της απάτης και της πλαστογραφίας, οι αστυνομικοί απομαγνητοφώνησαν τις εκπομπές αυτές και συνέταξαν εφτά εκθέσεις ανάλυσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iΕidiseis, η ΕΛ.ΑΣ. επέδειξε συγκεκριμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις τηλεοπτικές εκπομπές του κ. Τσαγκαράκη στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης, η οποία κατέθεσε ότι τα εκτιθέμενα προς πώληση έργα είναι στην πλειονότητά τους πλαστά.

Παράλληλα, οι ερευνητές σταχυολόγησαν συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις επίμαχες εκπομπές, στα οποία ο γνωστός γκαλερίστας παρέχει -κατά την ΕΛ.ΑΣ.- στοιχεία ή ενδείξεις που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Για παράδειγμα, ο γκαλερίστας φέρεται να υποστηρίζει ότι οι εκατοντάδες πλαστοί πίνακες που κατασχέθηκαν στις αποθήκες του δεν ήταν προς πώληση και γι’ αυτό ήταν «αραχνιασμένοι και σκονισμένοι».

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους εντόπισαν απόσπασμα εκπομπής, στο οποίο ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναφέρεται στις αποθήκες του λέγοντας:

«Έχουμε δύο αποθήκες περίπου 4.000 μέτρα, συλλέγουμε 35 χρόνια με αναμνήσεις, οι συνεργάτες μας, ο κύριος…, ο κύριος…, η…, γιατί εκεί πρέπει να πάμε πολλοί, είναι μέχρι πάνω, είναι και ψηλοτάβανες οι αποθήκες, μέχρι πάνω στοιβαγμένα τα έργα, έπιπλα εποχής, πορσελάνες και έχουμε αρχίσει να φέρνουμε πράγματα για να σας δείξουμε».

Επίσης, οι ερευνητές ξεχώρισαν ένα απόσπασμα στο οποίο ο γκαλερίστας τονίζει τη μοναδικότητα των έργων:

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους συλλέκτες από την Ελλάδα και την Κύπρο για τα έργα που παρουσιάζουμε, δυστυχώς τα έργα που παρουσιάζουμε είναι μοναδικά, δεν υπάρχει ένα δεύτερο ίδιο ποτέ…».

Την Τρίτη θα οδηγηθεί στον Ανακριτή για να απολογηθεί. Κατά πληροφορίες αναμένεται να δώσει το όνομα του άντρα από το εξωτερικό που του έδωσε το Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο δημοπρατήθηκε από τον Τσαγκαράκη και έγινε αιτία για να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει η αστυνομική επιχείρηση.

Όσο για τους πλαστούς πίνακες που εντοπίστηκαν, η υπεράσπιση του κ. Τσαγκαράκη θα αντιτείνει ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία κάποια μήνυση ιδιώτη που να έπεσε θύμα απάτης. Δηλαδή κάποιο περιστατικό που να δείχνει ότι κάποιος αγόρασε έναν πίνακα ως γνήσιο και αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν πλαστός. Αυτό που υπάρχει στη δικογραφία είναι καταγγελίες που είχαν γίνει και έκαναν λόγο για δημοπρασίες πλαστών έργων τέχνης.

Χήρα Δημήτρη Μυταρά: «Έγκλημα να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια»

Για τους πλαστούς πίνακες του Γιώργου Τσαγκαράκη μίλησε στο Mega η χήρα του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά, Χαρίκλεια Μυταρά.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πάντα υπάρχουν απατεώνες στη ζωή. Ο Μίμης το είχε φιλοσοφήσει. Έλεγε “τώρα τι να κάνουμε; Έτσι είναι τα πράγματα”. Δεν το δεχόταν. Καθόλου, βέβαια. Πώς μπορεί να του άρεσε; Γιατί εγώ είχα δει και κάνα δύο (πλαστά έργα) που ήταν και βλακείες εντελώς. Αλλά δεν ήταν επιθετικός άνθρωπος ο Μίμης. Δηλαδή ότι στεναχωριόταν, στεναχωριόταν. Έλεγε γιατί μόνο εγώ είμαι; Σε όλον τον κόσμο το κάνουν. Τώρα τι θέλετε να κάνουμε να βγούμε και να τους κλωτσάμε;»

Και πρόσθεσε: «Πώς να το πολεμήσεις αυτό; Αυτό γίνεται χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει να μπει το κράτος στη μέση. Είναι έγκλημα το να κάνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς για γνήσια. Είναι ένα έγκλημα που διαιωνίζεται. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα».

Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 24 Φεβρουαρίου 2026 εστάλη ανώνυμο e-mail στο ελληνικό FBI που έκανε λόγο για εξαπάτηση του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης. Στο e-mail επισυνάπτονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν πίνακες γνωστών ζωγράφων από στιγμιότυπα τηλεοπτικών δημοπρασιών του Γιώργου Τσαγκαράκη. Επίσης, στο ίδιο e-mail είχαν επισυναφθεί σχετικά λινκ που παρέπεμπαν σε πίνακες προς πώληση μέσω δημοπρασιών που γίνονταν μέσω του Youtube.

Δύο εβδομάδες μετά, στις 6 Μαρτίου 2026, έφτασε στο ελληνικό FBI δεύτερη καταγγελία, μόνο που αυτή τη φορά ήταν επώνυμη. Και σε αυτή την περίπτωση γινόταν λόγος για πλαστά έργα τέχνης που πωλούνται σε δημοπρασίες του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Τα στοιχεία τέθηκαν από τους αστυνομικούς υπόψη του αρμόδιου Εισαγγελέα, ο οποίος πέντε ημέρες αργότερα, στις 11 Μαρτίου, παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση για να εξακριβωθούν με ειδικές ανακριτικές πράξεις οι καταγγελίες.

Πριν προλάβουν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI να ολοκληρώσουν την έρευνα που τους ανέθεσε ο Εισαγγελέας, έλαβαν πληροφορίες στις 19 Μαρτίου ότι ο κ. Τσαγκαράκης έβγαλε σε δημοπρασία Ευαγγέλιο του 1745 με δηλωμένη τιμή εκτίμησης 8.000-12.000 ευρώ. Η τρίτη αυτή πληροφορία-καταγγελία έγινε από Κύπριο Βυζαντινολόγο και από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έτσι αποφασίστηκε η αστυνομική επιχείρηση στις γκαλερί και την αποθήκη του κ. Τσαγκαράκη σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Αφού κατασχέθηκαν εκατοντάδες πλαστοί πίνακες και αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοκαπηλίας, ειδοποιήθηκαν επιστήμονες για να εξακριβώσουν τη γνησιότητα ή μη των κατασχεμένων.

Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκε ιστορικός τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης και του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, όπως και αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, που εξέτασε το Ευαγγέλιο, τις βυζαντινές εικόνες και αμφορείς.

Σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών για –κατά περίπτωση- διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένου έργου τέχνης, διακεκριμένη απάτη, υπεξαίρεση μνημείων, αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, κατοχή αντιγράφων ή απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεση ως γνήσια, καθώς και για παράβαση των νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

