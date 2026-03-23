Πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών: Καμία ανοχή στην έμφυλη βία – Να μην εξισώνεται θύμα και θύτης

Την ανησυχία της για τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων σε υποθέσεις όπως ο άγριος ξυλοδαρμός της 24χρονης στη Βέροια από 20χρονο εκφράζει η Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών, σημειώνοντας ότι εμφανίζεται το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης που υφίσταται το θύμα, ιδιαίτερα μέσα από τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης από μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό έμφυλης βίας σε βάρος 24χρονης γυναίκας από 20χρονο δράστη στη Βέροια ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή μας για το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης που υφίσταται το θύμα, ιδιαίτερα μέσα από τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης από μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η αναπαραγωγή αφηγημάτων που παρουσιάζουν την υπόθεση ως έναν «καβγά» μεταξύ δύο πλευρών, εξισώνοντας το θύμα με τον θύτη, δεν αποτελεί απλώς παραπληροφόρηση· συνιστά μορφή βίας. Αποδυναμώνει τη σοβαρότητα της έμφυλης κακοποίησης, μετατοπίζει την ευθύνη και ενισχύει στερεότυπα που κρατούν τις γυναίκες σιωπηλές και απροστάτευτες. Όταν μάλιστα υπάρχει ομολογία του δράστη, τέτοιες προσεγγίσεις είναι όχι μόνο αβάσιμες αλλά και προκλητικές.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι σε ρεπορτάζ έγινε αναφορά, επικαλούμενη «αστυνομικές πηγές», ότι η υπόθεση σχετίζεται με ναρκωτικά. Τέτοιου είδους διαρροές, χωρίς τεκμηρίωση και εκτός του πυρήνα της υπόθεσης της έμφυλης βίας, λειτουργούν αποπροσανατολιστικά, στιγματίζουν το θύμα και συμβάλλουν ευθέως στη δευτερογενή του θυματοποίηση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία και συνεχίζει:

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο δράστης προέρχεται από πολιτική οικογένεια της Βέροιας, στοιχείο που εντείνει τον φόβο για πιθανές πιέσεις, συγκάλυψη ή επηρεασμό της κοινής γνώμης και της αστυνομικής και δικαστικής διαδικασίας. Η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι όχι μόνο αμερόληπτη, αλλά και να φαίνεται αμερόληπτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας διαστρέβλωσης. Η συλλογική μνήμη είναι ακόμη νωπή από τη γυναικοκτονία της Κικής Κούσογλου, που ανέδειξε με τραγικό τρόπο τις διαχρονικές παθογένειες στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Αντίστοιχα, περιστατικά όπως η υπόθεση του Αλεξ καταδεικνύουν ότι η βία και η συγκάλυψη δεν είναι μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά συνδέονται με βαθύτερες κοινωνικές και θεσμικές δυσλειτουργίες.

Απαιτούμε:

Να σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή αφηγημάτων που υποβαθμίζουν ή αλλοιώνουν την πραγματικότητα της έμφυλης βίας.

Να σταματήσουν οι διαρροές και οι αναφορές που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη και στιγματίζουν το θύμα.

Να αποδοθούν ευθύνες με βάση τα πραγματικά περιστατικά και χωρίς συμψηφισμούς.

Να διασφαλιστεί η προστασία και η αξιοπρέπεια του θύματος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Να μην πραγματοποιηθεί η δίκη στη Βέροια, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πίεσης, κοινωνικού στιγματισμού και πιθανής μεροληψίας, και να εξασφαλιστούν συνθήκες αντικειμενικής και δίκαιης απονομής δικαιοσύνης.

Να αναδειχθεί το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση: ως ακόμη ένα περιστατικό έμφυλης βίας που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, συστημικό πρόβλημα.

Καλούμε τα ΜΜΕ να επιδείξουν τη δέουσα ευθύνη και ευαισθησία. Καλούμε την Πολιτεία να ενισχύσει έμπρακτα τους μηχανισμούς προστασίας των θυμάτων και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης.

Η σιωπή και η διαστρέβλωση δεν είναι ουδέτερες. Είναι συνενοχή.

Καμία ανοχή στην έμφυλη βία» καταλήγει η Πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών στην ανακοίνωσή της.

