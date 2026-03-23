Ταξί: Ένταση στο Σύνταγμα ανάμεσα σε απεργούς και απεργοσπάστες

Ένταση σημειώθηκε κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των οδηγών ταξί στο Σύνταγμα, όταν οι απεργοί εντόπισαν έναν συνάδελφο τους να εργάζεται κανονικά.
Δεκάδες οδηγοί ταξί που απεργούσαν, περικύκλωσαν το όχημα του απεργοσπάστη και του φώναζαν: «τι κάνεις εκεί ρε μ@@@;».
Κάποιοι πέταξαν καφέδες στο όχημα ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ, προκειμένου να απομακρυνθεί το όχημα με ασφάλεια.
