Ταξί: Ένταση στο Σύνταγμα ανάμεσα σε απεργούς και απεργοσπάστες

Ένταση σημειώθηκε κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των οδηγών ταξί στο Σύνταγμα, όταν οι απεργοί εντόπισαν έναν συνάδελφο τους να εργάζεται κανονικά.

Δεκάδες οδηγοί ταξί που απεργούσαν, περικύκλωσαν το όχημα του απεργοσπάστη και του φώναζαν: «τι κάνεις εκεί ρε μ@@@;».

Κάποιοι πέταξαν καφέδες στο όχημα ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των ΜΑΤ, προκειμένου να απομακρυνθεί το όχημα με ασφάλεια.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

Βέροια: Προφυλακιστέος μέχρι τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης