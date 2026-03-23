Βέροια: Προφυλακιστέος μέχρι τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 20χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια.
Οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση.
Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση. Η τελική απόφαση για την περαιτέρω μεταχείρισή του θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η 24χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν δώσει ραντεβού, η κοπέλα του επιτέθηκε κι εκείνος ανταπέδωσε. «Μαλώσαμε, με χτύπησε και την χτύπησα», φέρεται να είπε.
Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
