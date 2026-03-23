ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
23.03.2026 16:43

Βέροια: Προφυλακιστέος μέχρι τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

23.03.2026 16:43
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 20χρονος που ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια

Οι δικαστικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση.

Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση. Η τελική απόφαση για την περαιτέρω μεταχείρισή του θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η 24χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν δώσει ραντεβού, η κοπέλα του επιτέθηκε κι εκείνος ανταπέδωσε. «Μαλώσαμε, με χτύπησε και την χτύπησα», φέρεται να είπε.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη 

Ισραηλινός υπουργός ζητά την προσάρτηση του νοτίου Λιβάνου και νέα σύνορα στον ποταμό Λιτάνι

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

