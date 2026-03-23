search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου έχει εγκλωβιστεί ο 34χρονος δύτης (Videos)

pigadi-diavolou

Η αγωνία κορυφώνεται για τον 34χρονο δύτη που εγκλωβίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 22/3, σε υποθαλάσσιο σπήλαιο, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, όμως οι ελπίδες λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο έμπειρος δύτης παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα και εγκλωβίστηκε στο υποθαλάσσιο σπήλαιο, ενώ ο φίλος του που είχε καταδυθεί μαζί του κατάφερε να βγει στην επιφάνεια και να ειδοποιήσει τις Αρχές. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος που ξεκίνησαν την επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού του 34χρονου σε συνεργασία με ειδικούς σπηλαιοδύτες, πραγματοποιώντας τρεις καταδύσεις, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής

Οι συνθήκες περιγράφονται ως εξαιρετικά απαιτητικές, λόγω των ρευμάτων και της γεωμορφολογίας του υποθαλάσσιου χώρου.

Ποιο είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το υποθαλάσσιο «φρέαρ» στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης έχει ιστορικό ατυχημάτων, αλλά και δυστυχημάτων. Το στενό, κάθετο πηγάδι ξεκινά περίπου στα 11 μέτρα βάθος, έχει διάμετρο γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει έως τα 30 μέτρα

Στα 16 μέτρα οι δύτες έρχονται αντιμέτωποι με επικίνδυνα ρεύματα που τους τραβούν προς μια στενή σήραγγα, η οποία καταλήγει σε ένα σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων. Η σήραγγα έχει εξερευνηθεί μόνο στα πρώτα 150 μέτρα και πιστεύεται ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το 1978, τρεις Αμερικανοί -δύο στρατιωτικοί και η αδελφή του ενός- είχαν χαθεί προσπαθώντας να εξερευνήσουν την ίδια σήραγγα. Οι προσπάθειες εντοπισμού τους διήρκεσαν δεκαετίες, με περιορισμένα αποτελέσματα, ενώ η υπόθεση έκλεισε οριστικά το 2007 με την ταυτοποίηση οστών που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Σπήλαιο υψηλού κινδύνου

Τη δεκαετία του 1980, το Λιμενικό εγκατέστησε προστατευτικά κάγκελα στην έξοδο του πηγαδιού, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο. Σήμερα υπάρχει και η επιγραφή του Χρήστου Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής: «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Οι σπηλιές και τα κάθετα φρέατα θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα για καταδύσεις, ακόμη και για έμπειρους δύτες, λόγω των ισχυρών ρευμάτων, της περιορισμένης ορατότητας και των στενών περασμάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού.

Η αναζήτηση του 34χρονου συνεχίζεται, με τις Αρχές να ελπίζουν ότι η επανέναρξη των ερευνών θα οδηγήσει στον εντοπισμό του μέσα στο επικίνδυνο και πολύπλοκο υποθαλάσσιο δίκτυο της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 17:56
