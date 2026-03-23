Καρδίτσα: Αντιμέτωποι με βαριές διώξεις οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του τραγουδιστή – Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για την άγρια δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι.

Οι δύο ανήλικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, καθώς στον 17χρονο αποδόθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς φέρεται να έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στη δολοφονία, ενώ ο 16χρονος κατηγορείται για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ο 17χρονος για την Τετάρτη και ο 16χρονος για την Παρασκευή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά των δύο ανηλίκων κατά την παρουσία τους ενώπιον των Αρχών. Όπως μετέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν «εκτός τόπου και χρόνου», δείχνοντας πλήρη αδιαφορία για τη σοβαρότητα της υπόθεσης και αντιμετωπίζοντας τη διαδικασία «σαν να είχαν πάει σε σχολική εκδρομή».

Σύμφωνα με το karditsalive.net, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας έκανε λόγo για ένα έγκλημα που χαρακτηρίζεται από «μανία, πάθος και οργή», με βάση τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε το θύμα. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση που θα ρίξει «φως» στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 51χρονου.

Η οικογένεια του θύματος έχει ήδη καταθέσει σειρά αιτημάτων προς τις ανακριτικές Αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη τα κινητά τηλέφωνα των δραστών, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την έρευνα. Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί ο ρόλος γυναίκας που φέρεται να ήταν παρούσα στο περιστατικό και αποχώρησε πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, ενώ υπάρχει και αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα είχε μεταβεί σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί για να συναντήσει μια γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, φέρεται να επικοινώνησε με τους δύο ανήλικους ζητώντας να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν οι νεαροί έφτασαν στο σημείο, η συνάντηση κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή.

Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 51χρονου, που αποδείχθηκε μοιραία. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου έλαβε χώρα η δολοφονία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα μαχαίρι, εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και όργανο μέτρησης pH.

