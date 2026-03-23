Λύκος «κόβει βόλτες» δίπλα σε σπίτια στους Θρακομακεδόνες (Video)

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους των Θρακομακεδόνων η εμφάνιση ενός λύκου σε μικρή απόσταση από κατοικίες, όπως καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 20/3, γύρω στις 22:30, όταν διερχόμενοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του άγριου ζώου και κατέγραψαν τις κινήσεις του. Το υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνιση του λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συχνή δραστηριότητα της άγριας πανίδας στην ευρύτερη ζώνη της Πάρνηθας, όπου παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parnesnews.gr, το συγκεκριμένο βίντεο εστάλη από φίλο της σελίδας «Κόκκινο Ελάφι Πάρνηθας SOS – Parnes Red Deer».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν πως, σε ανάλογες περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να αποφεύγουν κάθε επαφή με το ζώο και, εφόσον χρειαστεί, να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να προστατεύονται τόσο οι κάτοικοι, όσο και η άγρια πανίδα.

