Θεσσαλονίκη: Κυκλοφορούσε με… πλαστικό μπιτόνι γεμάτο ναρκωτικά, χειροπέδες σε 70χρονο

Ένας 70χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε, χθες το πρωί (22/3), στα διόδια των Νέων Μαλγάρων να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα εντοπίστηκε μέσα σε πλαστικό μπιτόνι μία σακούλα με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 611 γραμμαρίων.

Κι άλλα ναρκωτικά στο σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τρεις σακούλες και τρεις συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 2 κιλών και 259,7 γραμμαρίων, μία σακούλα με μπισκότα κάνναβης, βάρους 459 γραμμαρίων, δύο φιαλίδια με έλαιο κάνναβης συνολικού όγκου 7 ml, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα, ακόμη ένα φιαλίδιο με έλαιο κάνναβης (5 ml) και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Σε βάρος του 70χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

