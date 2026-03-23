Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες – 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους μοντέλα και παίκτες ριάλιτι

Το ελληνικό FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εικονικές εταιρείες.

Πρόκειται για οργάνωση που την τελευταία 8 ετια έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οργάνωση δημιουργούσε εικονικές εταιρείες και έκοβαν εικονικά τιμολόγια, ενώ απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Εκτός των 22 ατόμων που έχουν συλληφθεί, υπάρχουν άλλοι 18 που ελέγχονται. Ανάμεσά τους υπάρχουν ένας TikToker, δύο μοντέλα, παίκτες ριάλιτι καθώς και πανελίστας.

