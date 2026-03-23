Καρδίτσα: Στον εισαγγελέα οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή, βρέθηκε μαχαίρι κοντά στον τόπο του εγκλήματος

Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, για τη δολοφονία του τραγουδιστή.

Ειδικότερα, χθες το πρωί στην Καρδίτσα, ο 51χρονος τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η αιτία του εγκλήματος ήταν αλισβερίσι ναρκωτικών που στράβωσε» καθώς το θύμα φέρεται να αρνήθηκε να πληρώσει τους δράστες.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.

