ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:22
23.03.2026 12:28

Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης κοπέλας, προκειμένου να απολογοηθεί.

Ο 20χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αφού φέρεται ως υπαίτιος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια.

Υπενθυμίζεται ότι «μάχη» για τη ζωή της, δίνει η γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο νεαρός δράστης ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα ξεκίνησαν από μία λογομαχία, κατά την οποία – όπως είπε – η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

