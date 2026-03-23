Βέροια: Απολογείται ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης κοπέλας, προκειμένου να απολογοηθεί.

Ο 20χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αφού φέρεται ως υπαίτιος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια.

Υπενθυμίζεται ότι «μάχη» για τη ζωή της, δίνει η γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο νεαρός δράστης ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, όλα ξεκίνησαν από μία λογομαχία, κατά την οποία – όπως είπε – η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη, με αποτέλεσμα εκείνος να αντιδράσει βίαια.

Η 24χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη από περαστικό στην πιλοτή της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διαβάστε επίσης

