Καταγγελία σοκ κατά καθηγητή στην Κόρινθο: Παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια

Σοκαριστική καταγγελία έκανε την περασμένη Πέμπτη πατέρας μαθήτριας στην Κόρινθο.

Συγκεκριμένα, προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι καθηγητής του Γυμνασίου, όπου φοιτά η κόρη του, μετά το τέλος της παράδοσης του μαθήματος, ζήτησε από τους υπολοίπους μαθητές να αποχωρήσουν από τη τάξη πλην της κόρης του.

Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, μίλησε στην μαθήτρια χρησιμοποιώντας φράσεις ερωτικού περιεχομένου, «προσβάλλοντας βάναυσα την τιμή της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής».

Ο καθηγητής δεν έχει προσέλθει ακόμα για να δώσει εξηγήσεις, ενω έχουν ενημερωθεί και οι διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες του νομού.

