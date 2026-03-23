Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 30χρονο μετά από καταγγελία ότι παρακολουθούσε την εν διαστάσει σύζυγό του

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου στην Κρήτη μετά την καταγγελία 27χρονης ότι ο εν διαστάσει σύζυγος της την παρακολουθεί.

Σύμφωνα με το patris.gr, η 27χρονη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι της προκαλεί τρόμο και ανησυχία και μάλιστα ζήτησε και της χορηγήθηκε «panic button».

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους άνδρες του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

