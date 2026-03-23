Δριμύ κατηγορώ Πλακιά για τη δίκη των Τεμπών: Δώσανε 1.500.000 ευρώ για να μπαζώσουν την υπόθεση

Με μια αιχμηρή ανάρτηση που στρέφεται τόσο κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις συνθήκες διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σε ανάρτησή του, καταγγέλλει την αντιμετώπιση που, όπως υποστηρίζει, έχουν δεχθεί οι οικογένειες των θυμάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα.»

Ο Νίκος Πλακιάς επανήλθε με νέες αιχμές, γράφοντας: «ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση. Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.»

Παράλληλα, απηύθυνε ευθέως αίτημα προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας την απομάκρυνση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξέφρασε την πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης του στη δικαστική διαδικασία, σημειώνοντας: «Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!! Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη. Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο. Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας . Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πλακιά

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

@kmitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια.

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί.

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη.

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών.»

