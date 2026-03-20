ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 16:07
Βέροια: Ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης 20χρονος γνωστός της – Τον «έκαψαν» κάμερες ασφαλείας και το κινητό της κοπέλας

Τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης από τη Βέροια, που νοσηλευέται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος που είχε προσαχθεί τα ξημερώματα ως ύποπτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τρίτης με την νεαρή γυναίκα καθώς γνωρίζονταν.

«Μαλώσαμε, με χτύπησε και την χτύπησα», φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ο 20χρονος.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το θύμα ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος ανταπέδωσε πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο 20χρονος είναι γιος πρώην αντιδημάρχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές φέρεται να έφτασαν στον συγκεκριμένο άνδρα εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξέτασαν το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας, το οποίο βρέθηκε πάνω της και το οποίο είναι στα εργαστήρια της αστυνομίας.

Το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα ληστείας και να ξυλοκοπήθηκε άγρια απομακρύνθηκε από την αρχή ως σενάριο καθώς η νεαρή κοπέλα πάνω της πέρα από το κινητό της τηλέφωνο, είχε και κάποιο χρηματικό ποσό.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις Δικαστικές Αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παπαγεωργίου. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Διαβάστε επίσης:

Αδιανόητα πράγματα! Σπιτονοικοκύρης απείλησε ενοικιαστή με… τσεκούρι (video)

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» – Απόφαση για έκτιση ποινής κατ’ οίκον αλλά… ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις

MEDIA

Απολαυστικό βίντεο του Τζίμι Φάλον για το «άκυρο» που έφαγε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Μέσα και η Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί ΗΠΑ-Ισραήλ, «δεν θα είστε ασφαλείς ούτε σε χώρους αναψυχής» – Προσωρινή αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Ιράκ – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη: Εντοπίστηκαν πάνω από 500 πίνακες, που ελέγχονται αν είναι πλαστοί

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Nissan, η Wayve και η Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ρομποταξί (photos/video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρoί ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ - Χαμενεΐ: «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών μας» - Live οι εξελίξεις

