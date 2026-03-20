Βέροια: Ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης 20χρονος γνωστός της – Τον «έκαψαν» κάμερες ασφαλείας και το κινητό της κοπέλας

Τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης από τη Βέροια, που νοσηλευέται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, φέρεται να ομολόγησε ο 20χρονος που είχε προσαχθεί τα ξημερώματα ως ύποπτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος είχε ραντεβού το βράδυ της Τρίτης με την νεαρή γυναίκα καθώς γνωρίζονταν.

«Μαλώσαμε, με χτύπησε και την χτύπησα», φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ο 20χρονος.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών ότι το θύμα ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος ανταπέδωσε πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο 20χρονος είναι γιος πρώην αντιδημάρχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές φέρεται να έφτασαν στον συγκεκριμένο άνδρα εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξέτασαν το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας, το οποίο βρέθηκε πάνω της και το οποίο είναι στα εργαστήρια της αστυνομίας.

Το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα ληστείας και να ξυλοκοπήθηκε άγρια απομακρύνθηκε από την αρχή ως σενάριο καθώς η νεαρή κοπέλα πάνω της πέρα από το κινητό της τηλέφωνο, είχε και κάποιο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις Δικαστικές Αρχές και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παπαγεωργίου. Η νεαρή φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.

