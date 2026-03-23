ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 22:52
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.03.2026 21:53

Να διερευνηθεί η εμπλοκή κι άλλων ατόμων στη δολοφονία του ζητά η οικογένεια του Κλεομένη 

Να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων στη δολοφονία του γιου τους ζητούν οι γονείς του Κλεομένη.

Οι γονείς του υπέβαλαν νέα στοιχεία και αιτήματα για νέες διώξεις, ζητώντας να διαλευκανθούν οι συνθήκες της δολοφονίας. «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες πρώτον της δολοφονίας και δεύτερον το μετά της δολοφονίας, διότι κάναμε ένα αίτημα στην κυρία ανακρίτρια να ασκηθούν και νέες διώξεις για άλλα αδικήματα», σημείωσε ο κ. Νίκος Αλεξανδρής – δικηγόρος του πατέρα του Κλεομένη.

Από την πλευρά του ο Αστέριος Αλήτσιος, πατέρας του 20χρονου, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ», τόνισε. 

Ο πατέρας του 20χρονου βρέθηκε σήμερα (23/3) στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τον δικηγόρου του και υπέβαλαν παράσταση πολιτικής αγωγής στην 1η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε κι ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης που ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του πατέρα του Κλεομένη.

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη μητέρα του 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση προφυλακίστηκε ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και ο 19χρονος που βρίσκονταν μαζί με τον Κλεομένη το μοιραίο βράδυ και κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του καθ’ ομολογία δράστη, ενώ ταυτοποιήθηκε και δεύτερο άτομο, που προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης.

