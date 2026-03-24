Απολογείται σήμερα για τέσσερα κακουργήματα ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης με κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε μετά από email που απέστειλε στις αρχές ένας Κύπριος βυζαντινολόγος.

Σύμφωνα με το email, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση βίντεο στο Instagram της γκαλερί του Τσαγκαράκη, στο οποίο παρουσιάζονταν η δημοπρασία ενός Ευαγγελίου του 16ου αιώνα με βιβλιοδεσία από την Τουρκοκρατία, ο βυζαντινολόγος ζήτησε την άμεση παρέμβαση των Αρχών, επισημαίνοντας ότι η διακίνηση τέτοιων αντικειμένων εμπίπτει στην αρχαιολογική νομοθεσία.

Παράλληλα, η γνωστή ζωγράφος Χαρίκλεια Μυταρά, χήρα του Δημήτρη Μυταρά, μίλησε για τους πίνακες που παρουσίαζε ο Τσαγκαράκης.

Όπως ανέφερε, η παραγωγή πλαστών έργων είναι φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και δύσκολα αντιμετωπίζεται χωρίς κρατική παρέμβαση.

«Είναι έγκλημα να πουλάς πλαστά έργα ως γνήσια και αυτό διαιωνίζεται», τόνισε.

ΕΛ.ΑΣ.: Υπήρχαν καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης πριν την παρέμβαση του βυζαντινολόγου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως πριν από την παρέμβαση του Κύπριου βυζαντινολόγου, ήδη υπήρχαν καταγγελίες, από τις 24 Φεβρουαρίου, τόσο ανώνυμες όσο και επώνυμες, σχετικά με δημοπρασίες και πωλήσεις πλαστών έργων τέχνης από τον συγκεκριμένο οίκο.

Θύματα της γκαλερί υποστήριξαν ότι τα έργα που εμφανίζονταν στις εκπομπές συχνά δεν αντιστοιχούσαν στα τελικά αντικείμενα που αποκτούσαν.

Σε έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα, σε σπίτια και σε αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

321 έργα τέχνης (τα περισσότερα από τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά)

τέσσερις ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες,

Ιερό Ευαγγέλιο,

τρεις αρχαίοι αμφορείς,

οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου,

226.760 ευρώ,

32.607 δολάρια,

περίστροφο,

45 φυσίγγια,

τρεις μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

πλήθος εγγράφων

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά τέχνης, αναδεικνύοντας ζητήματα ελέγχου και διαφάνειας στις δημοπρασίες έργων και αρχαιοτήτων.

