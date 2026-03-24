Βουλιαγμένη: Νέα ειδική επιχείρηση για τον αγνοούμενο δύτη – Το θαλάσσιο πηγάδι έχει «καταπιεί» 4 ανθρώπους

Με τους συγγενείς του 34χρονου δύτη που αναζητείται από το μεσημέρι της Κυριακής να ελπίζουν πλέον σε ένα θαύμα, συνεχίζονται οι έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, με ειδική αποστολή δυτών και σπηλαιολόγο από εξωτερικό φορέα να ενισχύει, όπως αναμένεται, τις προσπάθειες, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η έρευνα του Λιμενικού τις τελευταίες ώρες επικεντρώθηκε σε τρεις δύτες που χαρτογράφησαν σε βάθος 28 μέτρων την αποκαλούμενη «τρύπα» η οποία φαίνεται και στα πλάνα αρχείου που μεταδίδει το ΕΡΤnews.

To ζητούμενο είναι να καταγραφούν τα ρεύματα, πριν ξεκινήσει η νέα ειδική επιχείρηση.

Τα δεδομένα για το αποκαλούμενο θαλάσσιο «πηγάδι» με στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης, δείχνουν διάμετρο 5 περίπου μέτρων, σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έμπειρος δύτης επιχείρησε υποθαλάσσια εξερεύνηση με κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο δεύτερος δύτης κατάφερε να βγει εγκαίρως και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, αναφέροντας ότι ο 34χρονος πιθανότατα εγκλωβίστηκε μέσα στο λεγόμενο θαλάσσιο «πηγάδι»

Διαβάστε επίσης

Συναγερμός στην Αλεξανδρουπολη για την εξαφάνιση 13χρονου

Απολογείται σήμερα για τέσσερα κακουργήματα ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Η πρεμιέρα για την τραγωδία των Τεμπών εξελίχθηκε σε φιάσκο, μέσα σε συνθήκες χάους, οργής και βαθιάς αμφισβήτησης