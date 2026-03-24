Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκαν βατραχοπέδιλο, καταδυτικό σκούτερ και φιάλη οξυγόνου– Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη

Θρίλερ χωρίς τέλος λαμβάνει χώρα στο Πηγάδι του Διαβόλου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ σωστικά συνεργεία εντόπισαν ένα βατραχοπέδιλο, ένα καταδυτικό σκούτερ και μια φιάλη οξυγόνου. Εξετάζεται αν πρόκειται για αντικείμενα του 34χρονου ή αν είναι του συνοδού του που είχε βγει στην ακτή και εντόπισε τα σωστικά συνεργεία.

Η επικινδυνότητα του Πηγαδιού του Διαβόλου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Πώς εξαφανίστηκε ο δύτης

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.

Ωστόσο, μετά από λίγο ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Ποιος είναι ο 34χρονος δύτης

Ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία ενώ ζει μόνιμα στη Βούλα.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κύκλο του που έχει μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές. Ένα χόμπι στο οποίο είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Τι είναι το “Πηγάδι του Διαβόλου”

Το “Πηγάδι του Διαβόλου” είναι ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο “φρέαρ”, σε μικρή απόσταση από τα βράχια και σε αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων.

Η διάμετρός του είναι γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει έως τα 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα, ειδικά γύρω στα 16 μέτρα, όπου το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας, που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η σήραγγα αυτή έχει εξερευνηθεί μόνο στα πρώτα της 150 μέτρα. Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Η ονομασία «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν σχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο μύθο, αλλά προέρχεται κυρίως από την απόκοσμη όψη του. Ωστόσο, στην πρόσφατη ιστορία συνδέθηκε με ένα τραγικό περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1978, τρεις Αμερικανοί- δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα-επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού (ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ) και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού τους έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση των τριών Αμερικανών στο σπήλαιο, έκλεισε οριστικά το 2007. Τότε ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα μα αυτά των αγνοούμενων Αμερικανών δυτών. ​

Μετά από εκείνο το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή.

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Διασύρομαι λόγω της επιτυχίας μου» – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ευθείες βολές από τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa: Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνητικές αρχές

«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες» – «Βάλε χρήματα και κινητά σε θυρίδα»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» το κύκλωμα απάτης κατά του ΕΦΚΑ











