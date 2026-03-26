Το «Caveman» του Rob Becker με τον Σωτήρη Καλυβάτση επιστρέφει στο θέατρο Αργώ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης στο Θέατρο Αθηνών και τη θριαμβευτική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, με τον CAVEMAN, επιστρέφει στην Αθήνα, στο Θέατρο Αργώ, μετά το Πάσχα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, από τις 24 Απριλίου.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φοράει προβιά (γνωστού οίκου μόδας) και ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αργώ για να γίνει ο σύγχρονος CAVEMAN: ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική! Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το Tik-Tok και το γάλα αμυγδάλου.

Διασκευή – σκηνοθεσία, με ρόπαλο του Νεάντερτάλ, αναλαμβάνει ο Γιώργος Γαλίτης.

Το παγκόσμιο φαινόμενο CAVEMAN – η πιο επιτυχημένη κωμωδία για της σχέσεις των δύο φύλων- είναι εδώ, με πολύ γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, μπαλέτα, λιοντάρια, κροκοδείλους, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χιλιάδες κομπάρσους και προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα (μαμούθ)!

Μια παράσταση που απαντά στα μεγάλα ερωτήματα:

Γιατί οι άντρες δε βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους;

Γιατί οι γυναίκες επιμένουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… ΤΩΡΑ;

Γιατί ένας άντρας από την πολλή στοχοπροσήλωση, χάνει και το στόχο και την προσήλωση;

Γιατί η απάντηση μιας γυναίκας είναι αυτή που πάντοτε επαναπροσδιορίζει την ερώτηση;

Και, τελικά, υπάρχει ζωή μετά το γάμο;

Συντελεστές:

CAVEMAN ο Σωτήρης Καλυβάτσης

ο Σωτήρης Κείμενο: Rob Becker

Rob Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης

Γιώργος Σκηνικά – Κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγκρίν

Ντέιβιντ Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Θοδωρής Μουσικό Ηχοτόπιο: Νίκος Ασημάκης

Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Creative Agency: GridFox

Εταιρεία Παραγωγής: Non Grata Productions

Παραστάσεις:

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 20:00

Πρεμιέρα: Παρασκευή 24 Απριλίου στις 21:00

