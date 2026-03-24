ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:19
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

24.03.2026 20:50

Το Αρχαίο Θέατρο Θάσου ξαναζωντανεύει!

Ο πρώην δήμαρχος της Θάσου, Κώστας Χατζηεμμανουήλ, στο αρχαίο θέατρο με δημοσιογράφους

Με συγκίνηση θα πάω στο Μέγαρο για το αφιέρωμα του «Διαζώματος» στο Αρχαίο Θέατρο της αγαπημένης μου Θάσου για να συγχαρώ και να χειροκροτήσω τον συγγραφέα και πρώην δήμαρχο του νησιού Κώστα Χατζηεμμανουήλ, που μετά από πολύχρονους αγώνες για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού χώρου, δικαιώνεται.

Να πούμε ότι με την εκδήλωση για το Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, την Τρίτη 31 Μαρτίου (ώρα έναρξης: 19.00), ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος επιστημονικών διαλέξεων, ο οποίος φιλοξενείται στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στο πλαίσιο της επιτυχημένης και πολυετούς συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Megaron Plus με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Οι συναντήσεις 

Σε αυτές τις συναντήσεις με το κοινό διακεκριμένοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού μοιράζονται με τους ακροατές το συναρπαστικό ταξίδι της ανασκαφής και αποκατάστασης σημαντικών θεάτρων του Ελλαδικού χώρου. Ο φετινός κύκλος διαλέξεων με τον γενικό τίτλο: «ΑΙΓΑΙΟ: Τρία Θέατρα στο Φως του Ήλιου» μας ξεναγεί στα γοητευτικά Αρχαία Θέατρα της Μήλου, της Καρθαίας (Κέας) και της Θάσου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τη συστηματική και αποτελεσματική δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού από την ανασκαφή μέχρι την αποκατάσταση και την ένταξη των μνημείων στην καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών. Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, από την πρώτη στιγμή, συνέβαλε στο έργο των αρμόδιων φορέων για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων αυτών.

Οι ομιλητές 

Για το Αρχαίο Θέατρο της Θάσου θα μιλήσουν οι Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγος, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, Κωνσταντίνα Πανούση, αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, επιβλέπουσα του έργου, Ιωάννα Ανδροβιτσανέα, αρχαιολόγος πεδίου, Αγνή Καλούδη & Πηνελόπη Μαρίνου, συντηρήτριες ΤΕ, υπεύθυνες ομάδας συντήρησης και Ιωάννης Ηλιάδης, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, με ειδίκευση στον φωτισμό μνημείων.

Το θέατρο 

Χτισμένο από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. σε περίοπτη θέση, στην πλαγιά του λόφου της ακρόπολης της αρχαίας πόλης, το Αρχαίο Θέατρο της Θάσου υπήρξε πάντοτε ορατό στο τοπίο, αντικρίζοντας το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Τα λαμπερά εδώλια από λευκό θασίτικο μάρμαρο μαρτυρούν την αίγλη του, ενώ η φύση, που με το πέρασμα των αιώνων το αγκάλιασε, συνέβαλε με έναν τρόπο αντιφατικό: Άλλοτε προστατεύοντας και άλλοτε φθείροντας τα πολύτιμα στοιχεία του. Παράλληλα, οι ανθρώπινες επεμβάσεις, από την απομάκρυνση αρχιτεκτονικών μελών έως τη δευτερογενή χρήση τους, άφησαν τα δικά τους ίχνη στην ιστορία του μνημείου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό ετών από την έναρξη των ανασκαφών (1923–2023), η εκδήλωση φωτίζει την πορεία από την αποκάλυψη έως τη σύγχρονη αποκατάσταση του θεάτρου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις επιστημονικές προσεγγίσεις που διαμόρφωσαν το έργο.

Και θέατρο

Τις επιστημονικές παρουσιάσεις θα ακολουθήσει θεατρικό αναλόγιο με απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Αρχίλοχος ο Πάριος: Η ιστορία της χαμένης ασπίδας σε δύο πράξεις» του Κώστα Χατζηεμμανουήλ, συγγραφέα-ιστορικού και πρώην Δημάρχου Θάσου, σε σκηνοθεσία της Εύας Οικονόμου- Βαμβακά, καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας. Ερμηνεύουν η Εύα Οικονόμου-Βαμβακά και ο Νίκος Ορφανός, ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ.

Προλογίζει ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ Σταύρος Μπένος, o οποίος έχει αναλάβει επίσης τον συντονισμό της συζήτησης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση από την Τρίτη 24.3.2026, μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου.

