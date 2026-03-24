«Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ στον γαλαξία της Αναγνωστάκη» με τη Ρούλα Πατεράκη στο Θέατρο Ψυρρή

Στο Θέατρο Ψυρρή, από τις 18 Απριλίου, θα παρουσιαστεί το έργο «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ στον γαλαξία της Αναγνωστάκη», σε δραματουργία – σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη.

Μετά τις δίδυμες παραστάσεις του 2018 (Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη: «Λευκή» και «Κόκκινη» παράσταση – Φεστιβάλ Αθήνων) η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. Αυτή τη φορά με αφορμή τον εμβληματικό μονόλογο «Ο ουρανός κατακόκκινος», που έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από πολλές άξιες πρωταγωνίστριες.

Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο.

Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη: να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων.

Η παράσταση, με έντονες ανατροπές, περνάει από το δραματικό συναίσθημα στο χιούμορ.

Η Ρούλα Πατεράκη, σκηνοθετεί και ερμηνεύει επιχειρώντας να ξαναζήσει την Αναγνωστάκη μέσα από την Αναγνωστάκη, ενώ ο μουσικός Βάιος Πράπας συμμετέχει στην περιπέτεια με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του.

Ταυτότητα παράστασης:

Δραματουργία-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ρούλα Πατεράκη

Μουσικός επί σκηνής ο Βάιος Πράπας

Σκηνογραφία: Ελίνα Λούκου

Κοστούμι: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη έως Κυριακή στις 21:00

