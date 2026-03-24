search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.03.2026 14:17

«Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ στον γαλαξία της Αναγνωστάκη» με τη Ρούλα Πατεράκη στο Θέατρο Ψυρρή

24.03.2026 14:17
roula-pateraki-new

Στο Θέατρο Ψυρρή, από τις 18 Απριλίου, θα παρουσιαστεί το έργο «Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ στον γαλαξία της Αναγνωστάκη», σε δραματουργία – σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη.

Μετά τις δίδυμες παραστάσεις του 2018 (Εργοτάξιο Λούλα Αναγνωστάκη: «Λευκή» και «Κόκκινη» παράσταση – Φεστιβάλ Αθήνων) η Ρούλα Πατεράκη αναμετριέται και πάλι με το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. Αυτή τη φορά με αφορμή τον εμβληματικό μονόλογο «Ο ουρανός κατακόκκινος», που έχει ερμηνευτεί στο παρελθόν από πολλές άξιες πρωταγωνίστριες.

Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα: τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο.

Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη: να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων.

Η παράσταση, με έντονες ανατροπές, περνάει από το δραματικό συναίσθημα στο χιούμορ.

Η Ρούλα Πατεράκη, σκηνοθετεί και ερμηνεύει επιχειρώντας να ξαναζήσει την Αναγνωστάκη μέσα από την Αναγνωστάκη, ενώ ο μουσικός Βάιος Πράπας συμμετέχει στην περιπέτεια με τους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς του.

Ταυτότητα παράστασης:

  • Δραματουργία-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ρούλα Πατεράκη
  • Μουσικός επί σκηνής ο Βάιος Πράπας
  • Σκηνογραφία: Ελίνα Λούκου
  • Κοστούμι: Νίκος Χαρλαύτης
  • Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Θέατρο Ψυρρή

  • Σαχτούρη 4, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)
  • Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη έως Κυριακή στις 21:00

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PELEGRINIS_NEW_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

mitsotakis thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

pentagon_parnell_2403_1920-1080_new
MEDIA

trump_hegseth_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:21
mitsotakis thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επενδύουμε στη σχολική στέγη, η πόλη έχει αλλάξει και φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού

pentagon_parnell_2403_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

trump_hegseth_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

1 / 3