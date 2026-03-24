ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:31
Bijoux de Kant: «Ο Μαγεμένος Βοσκός» του Σπυρίδωνος Περεσιάδη στο θέατρο Νέου κόσμου – Σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη

Το χαμένο δραματικό ειδύλλιο «Ο μαγεμένος βοσκός», που ο Σπυρίδων Περεσιάδης έγραψε το 1909, μετά την εμβληματική «Γκόλφω», παρουσιάζεται, από 20 Απριλίου στην Κεντρική Σκηνή, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου μέσα από τη σύγχρονη, λυρική ανάγνωση του Γιάννη Σκουρλέτη.

Η παράσταση της ομάδας bijoux de kant, που έλαβε εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει για να συγκινήσει το κοινό, μετά την πρεμιέρα της τον Αύγουστο του 2025 στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου και την εξαιρετικά επιτυχημένη συνέχεια στο HOOD art space.

Ένα λαϊκό παραμύθι – «δραματικόν ειδύλλιον εις πράξεις τρεις, μετ’ ασμάτων και χορών ελληνικών»- που αξιοποιεί τη δημοτική γλώσσα με ποιητική δομή και έντονες λαογραφικές αναφορές, αντλώντας έμπνευση από τη μνήμη και την προφορική παράδοση. Ένα έργο που ξεπερνά τις αφηγήσεις για το παρελθόν και προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε το παρόν.

Το έργο αγγίζει έννοιες βαθιά οικείες, όπως την αγάπη, την απώλεια και το θαύμα, ενώ λειτουργεί ως όχημα επιστροφής στην τελετουργία· σε έναν παρελθόντα κόσμο όπου η φύση έχει φωνή και η μαγεία δοκιμάζει την αγάπη. Μέσα από μουσικά μοτίβα, γκροτέσκ μεταμορφώσεις και λαϊκούς ήχους, η παράσταση γίνεται ύμνος στην καταλυτική δύναμη του έρωτα, ο οποίος μετατρέπεται σε εργαλείο επανεφεύρεσης της σύγχρονης ερωτικής μας ταυτότητας.

Στη δραματουργικά επεξεργασμένη εκδοχή που παρουσιάζει η bijoux de kant, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον Δάφνι, έναν νεαρό βοσκό που ερωτεύεται τον Μύρτο. Όμως ο έρωτάς τους δοκιμάζεται από δεισιδαιμονίες και κοινωνικές προκαταλήψεις.

Η ρομαντική ατμόσφαιρα συνδυάζεται με βαθύτερους στοχασμούς για την αλήθεια, τον έρωτα και την ελευθερία της βούλησης, αλλά και με χιούμορ και κωμικά στοιχεία.

Μια παράσταση που μας μεταφέρει σε έναν ειδυλλιακό, ρομαντικό κόσμο γεμάτο ζωντανές εικόνες, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φύσης, την αντοχή του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις και, τελικά, τη δύναμη της αγάπης, που στο τέλος υπερβαίνει κάθε εμπόδιο.

Ταυτότητα Παράστασης

  • Κείμενο Σπυρίδων Περεσιάδης
  • Σύλληψη – Σκηνοθεσία Γιάννης Σκουρλέτης
  • Δραματολόγος Ασημένια Ευθυμίου
  • Σκηνικά bijoux de kant
  • Κοστούμια Βασιλική Σύρμα
  • Φωτισμοί Γιώργος Μαρουλάκος
  • Μουσική σύνθεση Πάνος Ηλιόπουλος

Ερμηνεύουν: Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Άννια Λεμπεντένκο, Νίκος Μανωλάς, Μελίνα Πολυζώνη

Διαβάστε επίσης:

«Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

Ο Δημήτρης Μαραμής στο Μέγαρο – «Ακούω τη μουσική της γλώσσας»

Ο Μάριος Στρόφαλης και η Ειρήνη Τουμπάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

Δίκη για τα Τέμπη: Στον… κόσμο του ο Άρειος Πάγος – Βλέπει «αγανακακτισμένους δήθεν πολίτες» αντί για το μπάχαλο της Λάρισας

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

