Μεσολόγγι, 200 χρόνια από την Έξοδο: Η συγκλονιστική μαρτυρία της Sylvaine Lestable για την ιστορική μεταφορά του πίνακα του Ντελακρουά – «Μια προσευχή προς αυτή τη γη»

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο, ο διάσημος πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του γάλλου ζωγράφου, Ευγένιου Ντελακρουά, ταξίδεψε από το Musée des Beaux-Arts de Bordeaux για να εκτεθεί, για πρώτη φορά, στον τόπο που ενέπνευσε τη δημιουργία του.

Η παρουσία του εμβληματικού έργου του Ντελακρουά στο Μεσολόγγι δεν αποτελεί απλώς ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια ιστορική επιστροφή, με βαθύ συμβολισμό.

Η επιμελήτρια του Μουσείου Καλών Τεχνών του Μπορντό, Sylvaine Lestable, που συνόδευσε τον πίνακα του Ντελακρουά στο Μεσολόγγι, μίλησε στο messolonghinews.gr, για το παρασκήνιο της ιστορικής μεταφοράς, τον ρόλο του Νίκου Αλιάγα και τη σημασία της «επιστροφής» του έργου στον τόπο που το ενέπνευσε.

Ιδιαίτερη εντύπωση της προκάλεσε το Ξενοκράτειο, όπου το έργο εκτίθεται στο πλατύσκαλο της κεντρικής σκάλας, σε έναν χώρο που -όπως λέει- είναι λιτός, σεβαστικός και φορτισμένος με μια σημασία, που κανένα άλλο μέρος στον κόσμο δεν θα μπορούσε να αποδώσει με τον ίδιο τρόπο.

Καθοριστική ήταν για την ίδια και η εμπειρία της λιμνοθάλασσας, του φωτός, αλλά και των τόπων μνήμης, που συνθέτουν μια μοναδική ατμόσφαιρα ανάμεσα στη συγκίνηση και την υπερηφάνεια.

Αναφερόμενη στο ίδιο το έργο, επισημαίνει ότι, παρότι ο Ντελακρουά έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, όπως «Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό» ή «Οι Σφαγές της Χίου», η «Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο σύνολο της δημιουργίας του.

Όπως εξηγεί, το έργο γεννιέται μέσα από το φιλελληνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μετά το 1821 και αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τόσο τον αγώνα του ελληνικού λαού για ελευθερία όσο και την εσωτερική αναζήτηση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, ίσως για το έργο όπου η πολιτική διάσταση, το ανθρώπινο συναίσθημα και η ζωγραφική δεξιοτεχνία συνυπάρχουν με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Η σπανιότητα της έκθεσης του έργου εκτός Γαλλίας, όπως εξηγεί, οφείλεται στην ευθραυστότητά του. Το μεγάλο μέγεθος και τα υλικά του καμβά καθιστούν κάθε μεταφορά ιδιαίτερα απαιτητική, με αυστηρούς όρους ως προς τις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, κάθε δανεισμός αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένων ελέγχων και προσεκτικής αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ίδια, στη συμβολική διάσταση της παρουσίας του έργου στο Μεσολόγγι, τονίζοντας, ότι πρόκειται για ένα «ταξίδι επιστροφής» στον τόπο που ενέπνευσε τον Ντελακρουά.

Το Μουσείο του Μπορντό, που απέκτησε το έργο το 1852 και το διατήρησε για σχεδόν δύο αιώνες, φέρνει για πρώτη φορά τον πίνακα εκεί όπου γεννήθηκε η έμπνευσή του, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιστορικό κύκλο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έπαιξε, όπως υπογραμμίζει, ο Νίκος Αλιάγας. Το 2019, το Μουσείο του Μπορντό φιλοξένησε φωτογραφίες του Μεσολογγίου από τον ίδιο, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό δεσμό ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Ο Νίκος Αλιάγας, με τη βαθιά σχέση του με το Μεσολόγγι και την προσωπική του εμπλοκή, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και στην υλοποίηση του δανεισμού.

«Χωρίς εκείνον, δεν είμαι βέβαιη ότι θα μπορούσα να βρίσκομαι σήμερα εδώ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεργασία της διευθύντριας του μουσείου Sophie Barthélémy, της Ολυμπίας Βικάτου από το υπουργείο Πολιτισμού και της Φωτεινής Σαράντη από το Ξενοκράτειο.

Η απόφαση για τον δανεισμό του έργου, διάρκειας εννέα μηνών, δεν ήταν εύκολη. Όπως αναφέρει, εξετάστηκαν διεξοδικά όλες οι παράμετροι που αφορούν τη συντήρηση και την ασφάλεια του έργου, ωστόσο η ισχυρή συμβολική αξία της επιστροφής στο Μεσολόγγι υπήρξε καθοριστική. «Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν το σωστό», τονίζει.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η προσωπική της εμπειρία από την παρουσία του έργου στο Μεσολόγγι. Αν και, όπως λέει, γνωρίζει τον πίνακα σε κάθε του λεπτομέρεια, η θέασή του στον τόπο που τον ενέπνευσε αλλάζει ριζικά την οπτική της. «Δεν είναι πλέον απλώς ένα αριστούργημα της γαλλικής ζωγραφικής – γίνεται ξανά αυτό που ήταν εξαρχής: μια προσευχή προς αυτή τη γη», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ως μία από τις πιο δυνατές της καριέρας της.

Αναφερόμενη στο σήμερα, επισημαίνει ότι το μήνυμα του έργου παραμένει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία έχει τίμημα και ότι η υπεράσπισή της αφορά όλους. Παράλληλα, τονίζει ότι το Μεσολόγγι δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο ελληνικής ιστορίας, αλλά ένα ευρωπαϊκό και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας, που αξίζει να είναι πολύ πιο γνωστό διεθνώς.

Κλείνοντας, απευθύνει ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα στους κατοίκους της πόλης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της τόσο για την ιστορία που ενέπνευσε ολόκληρη την Ευρώπη όσο και για την υποδοχή που επιφύλαξαν στο έργο. «Αυτός ο πίνακας σάς ανήκει όσο και σε εμάς», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη της Εξόδου συνεχίζει να εμπνέει και να υπενθυμίζει την αξία της ελευθερίας.

