Το Trainspotting γίνεται θεατρικό μιούζικαλ από τον Irvine Welsh

Ο Ίρβιν Γουέλς ανακοίνωσε ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο βιβλίο του Trainspotting, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Το μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα του 1993, που ακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας ηρωινομανών στο Εδιμβούργο, ήταν best seller πριν διασκευαστεί σε ταινία το 1996 σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Ρόμπερτ Καρλάιλ, καθόρισε την εποχή της χάρη στην ενέργειά της, την εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια και το βραβευμένο soundtrack της.

Τώρα, ο Γουέλς, ο οποίος έχει και γράψει τρία μυθιστορήματα – συνέχειες μετέτρεψε την αρχική ιστορία σε θεατρικό μιούζικαλ. Η πρεμιέρα της παράστασης στο Royal Theatre Haymarket αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί από τον Γουέλς, ο οποίος διασκεύασε ο ίδιος το μυθιστόρημα για τη σκηνή, ενώ παράλληλα έγραψε και τραγούδια για την παραγωγή μαζί με τον Στίβεν ΜακΓκίνες. Σχεδιάζεται επίσης να χρησιμοποιηθούν τραγούδια από την ταινία του Μπόιλ του 1996.

Το μυθιστόρημα έχει διασκευαστεί για το θέατρο πολλές φορές από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.

«Δεν ήταν το πιο προφανές βιβλίο που θα σημείωνε επιτυχία» δήλωσε ο Γουέλς στην εφημερίδα The Guardian. «Και δεν ήταν η πιο προφανής ταινία ή θεατρικό έργο που θα σημείωνε επιτυχία. Διέψευσε τις προσδοκίες – ειδικά τις δικές μου» ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Σκοτ θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρέντον. Το «Trainspotting: The Musical» θα κάνει πρεμιέρα στο Theatre Royal Haymarket στις 15 Ιουλίου.

Διαβάστε επίσης:

