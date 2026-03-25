ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:34
25.03.2026 10:41

Το Trainspotting γίνεται θεατρικό μιούζικαλ από τον Irvine Welsh

25.03.2026 10:41
Ο Ίρβιν Γουέλς ανακοίνωσε ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ βασισμένο στο βιβλίο του Trainspotting, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

Το μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα του 1993, που ακολουθεί τις ζωές μιας ομάδας ηρωινομανών στο Εδιμβούργο, ήταν best seller πριν διασκευαστεί σε ταινία το 1996 σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Ρόμπερτ Καρλάιλ, καθόρισε την εποχή της χάρη στην ενέργειά της, την εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια και το βραβευμένο soundtrack της.

Τώρα, ο Γουέλς, ο οποίος έχει και γράψει τρία μυθιστορήματα – συνέχειες μετέτρεψε την αρχική ιστορία σε θεατρικό μιούζικαλ. Η πρεμιέρα της παράστασης στο Royal Theatre Haymarket αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί από τον Γουέλς, ο οποίος διασκεύασε ο ίδιος το μυθιστόρημα για τη σκηνή, ενώ παράλληλα έγραψε και τραγούδια για την παραγωγή μαζί με τον Στίβεν ΜακΓκίνες. Σχεδιάζεται επίσης να χρησιμοποιηθούν τραγούδια από την ταινία του Μπόιλ του 1996.

Το μυθιστόρημα έχει διασκευαστεί για το θέατρο πολλές φορές από τα μέσα της δεκαετίας του ’90.

«Δεν ήταν το πιο προφανές βιβλίο που θα σημείωνε επιτυχία» δήλωσε ο Γουέλς στην εφημερίδα The Guardian. «Και δεν ήταν η πιο προφανής ταινία ή θεατρικό έργο που θα σημείωνε επιτυχία. Διέψευσε τις προσδοκίες – ειδικά τις δικές μου» ανέφερε.

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Σκοτ θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρέντον. Το «Trainspotting: The Musical» θα κάνει πρεμιέρα στο Theatre Royal Haymarket στις 15 Ιουλίου.

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

Μέση Ανατολή: Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός -Live οι εξελίξεις

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:32
LAGARDE-1-EKT-1-NE2W
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

copa-africa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

parelasi-4
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

1 / 3