Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται τρεις κατηγορίες τραπεζών με διακριτούς ρόλους

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Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει ισχυρούς πανευρωπαϊκούς ομίλους, περιφερειακές τράπεζες και μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε χαιρετισμό του που προβλήθηκε σε βίντεο κατά την ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Global Alliance for Banking on Values (GABV), στην Καρδίτσα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τη μεγαλύτερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για τις μικρές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αλλάξει τη σχέση μεταξύ μεγέθους, λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότητας. Η διεθνής συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, συγκέντρωσε εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών οργανισμών από ευρωπαϊκές χώρες, με αντικείμενο τις προκλήσεις της υπεύθυνης και βιώσιμης τραπεζικής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον ρόλο των τραπεζών στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, στον χαιρετισμό του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανέφερε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κατά μήκος των εθνικών συνόρων λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις και την οικονομική μεγέθυνση.

Περιγράφοντας το τραπεζικό σύστημα που χρειάζεται η Ευρώπη, διαχώρισε τρεις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η πρώτη αφορά μεγάλες πανευρωπαϊκές τράπεζες, με την απαραίτητη κλίμακα ώστε να χρηματοδοτούν τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να ανταγωνίζονται αμερικανικούς και κινεζικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους.

Η δεύτερη περιλαμβάνει ισχυρές υπερ-περιφερειακές τράπεζες, με παρουσία σε μία χώρα ή σε ομάδα γειτονικών χωρών, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.

Η τρίτη αφορά μικρότερες, εξειδικευμένες και τοπικές τράπεζες, που διαθέτουν γνώση συγκεκριμένων κλάδων ή περιοχών και μπορούν να διοχετεύουν τις τοπικές αποταμιεύσεις σε τοπικές επενδύσεις.

Όπως επισήμανε, καθεμία από αυτές τις κατηγορίες επιτελεί διαφορετικό ρόλο, τον οποίο οι υπόλοιπες δεν μπορούν να αναλάβουν με τον ίδιο τρόπο. Για τον λόγο αυτό, το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες και όλα τα μεγέθη τραπεζών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της κοινής ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, επισημαίνοντας ότι ο καταθέτης στην Καρδίτσα πρέπει να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο καταθέτης στη Φρανκφούρτη.

Τι είπε για τεχνητή νοημοσύνη και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Ξεχωριστή θέση στον χαιρετισμό του είχε η τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες που δημιουργεί για τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι, αντί να αποτελεί απειλή, η AI συνιστά τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουν αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες οι μικρές τράπεζες, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από αυτές.

Όπως εξήγησε, το λειτουργικό κόστος αποτελούσε διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες των μικρότερων τραπεζών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, κατά την εκτίμησή του, να επιτρέψει σε μια μικρή τράπεζα να λειτουργεί με αποδοτικότητα αντίστοιχη ενός οργανισμού εκατοντάδες φορές μεγαλύτερου: με λιγότερο προσωπικό στις υποστηρικτικές λειτουργίες, περισσότερο στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Έθεσε ως απαραίτητες προϋποθέσεις τη συνεργασία, τη δημιουργία κοινών υποδομών και τον διαμοιρασμό πόρων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πορεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να περάσει μέσα από την ελληνική οικονομική κρίση χωρίς κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση και χωρίς να ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής», παραμένοντας, όπως σημείωσε, κερδοφόρα κάθε χρόνο. Απέδωσε την ανθεκτικότητα αυτή στη γνώση των δανειοληπτών, στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και στη διατήρηση στενών σχέσεων με την τοπική κοινωνία.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της τράπεζας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ενώ συνεχάρη τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Πάνο Τουρναβίτη, για την εκλογή του στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών (FEBEA).

Στον χαιρετισμό του συνέδεσε ακόμη την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα με τη σημασία των υγιών τραπεζικών ισολογισμών και της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

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