Βλεφαροπλαστική: Πότε ο πλαστικός χειρουργός λέει «όχι»

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Βαριά βλέφαρα, σακούλες, πτώση φρυδιού και ρυτίδες γύρω από τα μάτια έχουν συχνά διαφορετικές αιτίες. Μια επέμβαση που δεν ταιριάζει στο πρόβλημα μπορεί να αφήσει τον ασθενή με το ίδιο ή και χειρότερο αποτέλεσμα. Η σωστή αξιολόγηση και η ιατρική ένδειξη αποτελούν το βασικότερο κριτήριο που πρέπει να σέβεται κάθε χειρουργός. Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Χρήστος Μεγαπάνος εξηγεί τι διορθώνει πραγματικά η βλεφαροπλαστική και γιατί ένας έμπειρος γιατρός κρίνεται και από τα «όχι» του.
Όταν οι ασθενείς απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό, συχνά περιγράφουν αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη και όχι την πραγματική αιτία του. Ένα κουρασμένο βλέμμα μπορεί να οφείλεται σε περίσσεια δέρματος, σε πτώση του φρυδιού ή σε σακούλες, και κάθε αιτία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.
«Η βλεφαροπλαστική είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση στην περιοχή των ματιών, αλλά δεν αποτελεί λύση για όλα», τονίζει ο Δρ. Μεγαπάνος. «Πολλές φορές λέω όχι σε ασθενείς, επειδή γνωρίζω ότι δεν θα λύσει το πρόβλημά τους ή μπορεί ακόμη και να το επιδεινώσει».
«Αρνούμαι την επέμβαση όταν δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη ή όταν οι προσδοκίες του ασθενούς δεν είναι ρεαλιστικές», εξηγεί ο Δρ. Μεγαπάνος. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα αισθητικά ζητήματα που απαιτούν εντελώς διαφορετικές λύσεις:
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια ακατάλληλη επέμβαση θα υπέβαλλε τον ασθενή σε άσκοπη ταλαιπωρία χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελικά, η αξία ενός πλαστικού χειρουργού φαίνεται όταν προτάσσει το συμφέρον του ασθενούς, εξηγώντας με ειλικρίνεια ποια τεχνική ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του.
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