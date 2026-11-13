Βλεφαροπλαστική: Πότε ο πλαστικός χειρουργός λέει «όχι»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βαριά βλέφαρα, σακούλες, πτώση φρυδιού και ρυτίδες γύρω από τα μάτια έχουν συχνά διαφορετικές αιτίες. Μια επέμβαση που δεν ταιριάζει στο πρόβλημα μπορεί να αφήσει τον ασθενή με το ίδιο ή και χειρότερο αποτέλεσμα. Η σωστή αξιολόγηση και η ιατρική ένδειξη αποτελούν το βασικότερο κριτήριο που πρέπει να σέβεται κάθε χειρουργός. Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Χρήστος Μεγαπάνος εξηγεί τι διορθώνει πραγματικά η βλεφαροπλαστική και γιατί ένας έμπειρος γιατρός κρίνεται και από τα «όχι» του.

Τι κάνει και τι δεν κάνει η βλεφαροπλαστική

Όταν οι ασθενείς απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό, συχνά περιγράφουν αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη και όχι την πραγματική αιτία του. Ένα κουρασμένο βλέμμα μπορεί να οφείλεται σε περίσσεια δέρματος, σε πτώση του φρυδιού ή σε σακούλες, και κάθε αιτία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.

«Η βλεφαροπλαστική είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση στην περιοχή των ματιών, αλλά δεν αποτελεί λύση για όλα», τονίζει ο Δρ. Μεγαπάνος. «Πολλές φορές λέω όχι σε ασθενείς, επειδή γνωρίζω ότι δεν θα λύσει το πρόβλημά τους ή μπορεί ακόμη και να το επιδεινώσει».

Ποια τεχνική επιλέγεται ανάλογα με το πρόβλημα

Βαριά άνω βλέφαρα: Η άνω βλεφαροπλαστική αφαιρεί την περίσσεια δέρματος ή λίπους μέσω αόρατης τομής στη φυσική πτυχή, χαρίζοντας νεανικό και φυσικό βλέμμα.

Η άνω βλεφαροπλαστική αφαιρεί την περίσσεια δέρματος ή λίπους μέσω αόρατης τομής στη φυσική πτυχή, χαρίζοντας νεανικό και φυσικό βλέμμα. Σακούλες από συσσωρευμένο λίπος: Η κάτω βλεφαροπλαστική αφαιρεί ή ανακατανέμει το λίπος. Όταν δεν περισσεύει δέρμα, η επέμβαση γίνεται εσωτερικά από το βλέφαρο, χωρίς εξωτερικές τομές.

Η κάτω βλεφαροπλαστική αφαιρεί ή ανακατανέμει το λίπος. Όταν δεν περισσεύει δέρμα, η επέμβαση γίνεται εσωτερικά από το βλέφαρο, χωρίς εξωτερικές τομές. Σακούλες με περίσσεια δέρματος: Επιλέγεται κάτω βλεφαροπλαστική με τομή ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες, ώστε να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και η χαλάρωση του δέρματος.

Επιλέγεται κάτω βλεφαροπλαστική με τομή ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες, ώστε να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και η χαλάρωση του δέρματος. Κοιλότητα και σκιά κάτω από το μάτι: Εφαρμόζεται ανακατανομή λίπους (repositioning) για να εξομαλυνθεί η μετάβαση προς το ζυγωματικό.

Εφαρμόζεται ανακατανομή λίπους (repositioning) για να εξομαλυνθεί η μετάβαση προς το ζυγωματικό. Ήπια ανόρθωση φρυδιού: Η κορεάτικη βλεφαροπλαστική, με τομή κάτω από το φρύδι, προσφέρει διακριτική ανόρθωση και ένα πιο ανοδικό, «soft cat eye» αποτέλεσμα.

Πότε ο χειρουργός λέει «όχι» στη βλεφαροπλαστική

«Αρνούμαι την επέμβαση όταν δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη ή όταν οι προσδοκίες του ασθενούς δεν είναι ρεαλιστικές», εξηγεί ο Δρ. Μεγαπάνος. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα αισθητικά ζητήματα που απαιτούν εντελώς διαφορετικές λύσεις:

Πόδι της χήνας: Οι ρυτίδες έκφρασης στην εξωτερική γωνία δεν διορθώνονται χειρουργικά, καθώς θα απαιτούσαν εκτεταμένη τομή με ορατή ουλή. Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με βοτουλινική τοξίνη.

Οι ρυτίδες έκφρασης στην εξωτερική γωνία δεν διορθώνονται χειρουργικά, καθώς θα απαιτούσαν εκτεταμένη τομή με ορατή ουλή. Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με βοτουλινική τοξίνη. Πτώση φρυδιού: Όταν το φρύδι έχει κατέβει και βαραίνει το βλέφαρο, η βλεφαροπλαστική δεν αρκεί. Απαιτείται ανόρθωση φρυδιού (brow lift) για να «ανοίξει» ξανά το βλέμμα.

Όταν το φρύδι έχει κατέβει και βαραίνει το βλέφαρο, η βλεφαροπλαστική δεν αρκεί. Απαιτείται ανόρθωση φρυδιού (brow lift) για να «ανοίξει» ξανά το βλέμμα. Festoons: Αυτά τα οιδήματα ψηλά στο ζυγωματικό σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα. Η βλεφαροπλαστική σε αυτή την περιοχή μπορεί να προκαλέσει μόνιμο πρήξιμο ή ανομοιομορφίες. Χρειάζεται λεμφική διαχείριση και, επιλεκτικά, ελάχιστο υαλουρονικό οξύ.

Αυτά τα οιδήματα ψηλά στο ζυγωματικό σχετίζονται με το λεμφικό σύστημα. Η βλεφαροπλαστική σε αυτή την περιοχή μπορεί να προκαλέσει μόνιμο πρήξιμο ή ανομοιομορφίες. Χρειάζεται λεμφική διαχείριση και, επιλεκτικά, ελάχιστο υαλουρονικό οξύ. Αλλαγή στο σχήμα του ματιού: Για τη διόρθωση της εξωτερικής γωνίας απαιτείται κανθοπλαστική και όχι βλεφαροπλαστική.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μια ακατάλληλη επέμβαση θα υπέβαλλε τον ασθενή σε άσκοπη ταλαιπωρία χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελικά, η αξία ενός πλαστικού χειρουργού φαίνεται όταν προτάσσει το συμφέρον του ασθενούς, εξηγώντας με ειλικρίνεια ποια τεχνική ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του.

Διαβάστε επίσης:

Καμπανάκι ΠΦΣ για ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια Vaxigrip: «Εκκρεμεί το 40% των προπαραγγελιών»

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό











