Βίαιη συμπλοκή σε εκδήλωση της Puma με τον ASAP Rocky – Παρέμβαση της αστυνομίας (Video)

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Η εκδήλωση του A$AP Rocky, για την παρουσίαση της σειράς αθλητικών παπουτσιών Suede 94 σε συνεργασία με την PUMA, κατέληξε σε άγρια συμπλοκή την Πέμπτη το βράδυ, αφού αρκετοί άνθρωποι ενεπλάκησαν σε καβγά με τραυματισμούς ενώ κλήθηκε η αστυνομία της Νέας Υόρκης για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ακριβή στιγμή που ξέσπασε ο καβγάς μέσα σε ένα εμπορικό κτίριο στο Μανχάταν, όπου βρισκόταν ο A$AP… αλλά ο ράπερ δεν συμμετείχε στον καβγά.

🚨 A$AP Rocky event marred by fight caught on video, NYPD responds. https://t.co/k6Ep66LTxY — TMZ (@TMZ) November 13, 2026

Τελικά το κτίριο εκκενώθηκε από την αστυνομία με την εκδήλωση να τελειώνει με άδοξο τρόπο.

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