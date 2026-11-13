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13.11.2026 18:29

Βίαιη συμπλοκή σε εκδήλωση της Puma με τον ASAP Rocky – Παρέμβαση της αστυνομίας (Video)

13.11.2026 18:29
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Η εκδήλωση του A$AP Rocky, για την παρουσίαση της σειράς αθλητικών παπουτσιών Suede 94 σε συνεργασία με την PUMA, κατέληξε σε άγρια συμπλοκή την Πέμπτη το βράδυ, αφού αρκετοί άνθρωποι ενεπλάκησαν σε καβγά με τραυματισμούς ενώ κλήθηκε η αστυνομία της Νέας Υόρκης για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την ακριβή στιγμή που ξέσπασε ο καβγάς μέσα σε ένα εμπορικό κτίριο στο Μανχάταν, όπου βρισκόταν ο A$AP… αλλά ο ράπερ δεν συμμετείχε στον καβγά.

Τελικά το κτίριο εκκενώθηκε από την αστυνομία με την εκδήλωση να τελειώνει με άδοξο τρόπο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 19:51
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