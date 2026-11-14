search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 01:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2026 00:58

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

14.11.2026 00:58
putin trump xi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ερχόμενη Πέμπτη, 19/11, στη Σεντζέν της Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της APEC, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Στην ατζέντα ενδέχεται επίσης να βρεθούν η Βόρεια Κορέα και ο πόλεμος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε αναφερθεί προ ολίγων ημερών στην πρόθεσή του να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

«Συγγνώμη» από τη Microsoft για το παγκόσμιο μπλακ άουτ – Αποκλείει κυβερνοεπίθεση, αποκαθίστανται οι υπηρεσίες

ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα με εντολή της FAA – Αναφορές για προβλήματα στις επικοινωνίες

Βρετανία: Drones πάνω από αμερικανική στρατιωτική βάση – Φόβοι για πιθανή ιρανική εμπλοκή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin trump xi
ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 16-20 Νοεμβρίου

germany serbia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Η Γερμανία «καθάρισε» με 3-1 τη Σερβία και απειλεί την πρόκριση της Ελλάδας – Όλα τα αποτελέσματα

microsoft_logo
ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη» από τη Microsoft για το παγκόσμιο μπλακ άουτ – Αποκλείει κυβερνοεπίθεση, αποκαθίστανται οι υπηρεσίες

pao barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 74-76: Κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο και έχασε δικό του παιχνίδι – Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου: Τα όρια της ΝΔ, η φαντασίωση της δεύτερης θέσης και ο κατακερματισμός που προμηνύει κινητικότητα

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 01:01
putin trump xi
ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 16-20 Νοεμβρίου

germany serbia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Η Γερμανία «καθάρισε» με 3-1 τη Σερβία και απειλεί την πρόκριση της Ελλάδας – Όλα τα αποτελέσματα

1 / 3