New York Post: Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα

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Τριμερή σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ερχόμενη Πέμπτη, 19/11, στη Σεντζέν της Κίνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης της APEC, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Στην ατζέντα ενδέχεται επίσης να βρεθούν η Βόρεια Κορέα και ο πόλεμος στο Ιράν.

Trump will have historic meeting with Xi, Putin in China to talk nuclear arms control https://t.co/0PcVt3aXWQ pic.twitter.com/iPnXRGApJr — New York Post (@nypost) November 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε αναφερθεί προ ολίγων ημερών στην πρόθεσή του να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες. «Θα συζητήσουμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αποπυρηνικοποίησης, αλλά θα συζητήσουμε πολλά θέματα», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

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