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Οργή προκάλεσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, η επιμονή του Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει με έμμεσο τρόπο ότι δεν υπήρξε νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά, το οποίο αναφέρει ότι «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον».

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε ο υπουργός για το αν υπήρξαν νεκροί, επικαλέστηκε το γνωστό πόρισμα Τσεβά, που αναφέρεται σε νεκρούς πέριξ του Πολυτεχνείου και όχι εντός αυτού, με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και να τίθεται υπό αμφισβήτηση η αιματηρή καταστολή της εξέγερσης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός απάντησε ως εξής: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε. Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Η άποψη αυτή του υπουργού δεν είναι τωρινή. Η επιμονή του, ωστόσο, παρά τις όποιες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί, δείχνει ότι παραμένει αδιάφορος απέναντι στην κριτική που του έχουν ασκήσει τα στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία παρουσιάζουν συγκεκριμένα ντοκουμέντα προκειμένου να αποδείξουν ότι το πόρισμα Τσεβά παρουσίασε στρεβλά την αλήθεια για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθώς ήταν ανάμεσα στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ μετά την εισβολή του τανκ συνελήφθη και βασανίστηκε από την ΕΣΑ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ. Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη “Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο”», κατέληξε.

Η παρέμβαση Μαρινάκη και η απάντηση για ενδεχόμενη σύσταση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να μαζέψει τις ακρότητες του υπουργού Υγείας, ο οποίος στην πραγματικότητα υπαινίχθηκε ότι έφυγε η χούντα του Παπαδόπουλου για να έρθει η χούντα του Ιωαννίδη, αμφισβητώντας τον αγώνα των φοιτητών και την αξία του Πολυτεχνείου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία κάθε πολίτη ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκει. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες συνολικά για τη δημοκρατία μας, για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα και πλέον να έχουμε την πιο στέρεη δημοκρατία από ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε, ωστόσο, αν θα γίνει κάποια σύσταση στον υπουργό, ο οποίος αμφισβητεί τον αγώνα του Πολυτεχνείου, απάντησε ότι «έχουμε δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε ανακοίνωσή της, επεσήμανε ότι «οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας. 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος. Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε ανιστόρητο και επικίνδυνο τον Άδωνι Γεωργιάδη, «ο οποίος συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν “δεν υπήρχαν νεκροί” στο Πολυτεχνείο. Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία; Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο ανέφερε ότι «ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Άδωνις Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που, με ανυπολόγιστες θυσίες, αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης, πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου, της Υγείας, διεκδικεί και το Υπουργείο Διαστρέβλωσης της Ιστορικής Αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνει ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!».

Η Νέα Αριστερά δεν επέκρινε απλώς τον υπουργό, αλλά σε ανακοίνωσή της ανέφερε και τα ονόματα των ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο πριν από 53 χρόνια, κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. «Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πονηρός ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο. Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο είχε όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης».

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