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Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Βελτιωμένος είναι ο καιρός σήμερα, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τις βροχές να έχουν περιοριστεί, αν και δεν έλειψαν οι πυκνές πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά που σταδιακά διαλύθηκαν. Το δεύτερο μισό του Νοέμβρη εξελίσσεται με ξεκάθαρη διάθεση… Απρίλη, δίνοντας την αίσθηση της άνοιξης μια ανάσα πριν μπει ο χειμώνας! Αιτία είναι οι ενισχυμένοι νοτιοδυτικοί και δυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα μεταφέρουν συνεχώς υγρασία, αφρικανική σκόνη -κυρίως στη νότια χώρα- και ζέστη, ανεβάζοντας τον υδράργυρο σε επίπεδα σαφώς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Ο συνδυασμός των ισχυρών νοτιοδυτικών ανέμων και του λίβα που κατεβαίνει από την Πίνδο εκτοξεύει τη θερμοκρασία έως τους 26°C στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τετάρτη: Αρκετή ηλιοφάνεια, πρωινές ομίχλες, τοπικές λασποβροχές και ενίσχυση των νοτιάδων έως 7 μποφόρ

Για την Τετάρτη, καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις, αλλά και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Ξεκινώντας από τα βόρεια, δεν θα λείψουν κάποιες βροχές —χωρίς όμως μεγάλη ένταση και διάρκεια— κυρίως στα δυτικά (από την Ήπειρο μέχρι και την Αιτωλοακαρνανία) και στα Βόρεια Επτάνησα, και δευτερευόντως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανές είναι λίγες ψιχάλες.

Νοτιότερα, λασποβροχές περιμένουμε στη Δυτική Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με λίγες νεφώσεις αλλά και τοπικές ομίχλες. Ωστόσο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές μέχρι το πρωί.

Στην Κρήτη αλλά και στα Δωδεκάνησα μουντή θα είναι η ατμόσφαιρα, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Παράλληλα, πιθανές είναι τοπικές ασθενείς λασποβροχές και φυσικά τοπικές ομίχλες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη και θα φτάσουν γενικά τα 5 με 6 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, το δυτικό ρεύμα έχει ενισχυθεί σημαντικά, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους με ακόμα ισχυρότερες ριπές στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά: θα φτάσει τους 20 με 22°C στα βόρεια και τους 22 με 24°C στα υπόλοιπα τμήματα, καθώς ο λίβας κατεβαίνοντας την Πίνδο θα ανεβάσει τον υδράργυρο δίνοντας τις υψηλότερες τιμές ανατολικά της. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ήπιες τιμές.

Στην Αττική ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις και μια σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω σκόνης. Ενισχυμένοι νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στις γύρω θάλασσες μέχρι 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 22°C.

Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες στις γύρω περιοχές. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιάδες μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22°C το μεσημέρι.

Πέμπτη: Επιμονή της ζέστης με 25-26°C από τον λίβα, σκόνη στα νότια και τοπικές βροχές στα δυτικά

Την Πέμπτη, καλός θα διατηρηθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν στα δυτικά φέρνοντας βροχές από την Ήπειρο μέχρι και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο —χωρίς μεγάλη ένταση και διάρκεια— ενώ λίγες ψιχάλες δεν αποκλείονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα ενισχύονται στο Αιγαίο όσο περνάει η μέρα φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι και στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού θα διατηρηθούν ισχυροί με θυελλώδεις ριπές.

Ο υδράργυρος σημειώνει περαιτέρω άνοδο: ο λίβας κατεβαίνοντας την Πίνδο θα δώσει 25 με 26°C στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, στη νότια χώρα θα φτάσουμε τους 24°C και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22°C, με ήπια ψύχρα το βράδυ.

Η προοπτική για την Παρασκευή

Την Παρασκευή η άνοιξη διατηρείται στη χώρα μας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγα ψιλόβροχα στα δυτικά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι στα πελάγη θα κοπάζουν σταδιακά όσο περνάει η μέρα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία.

Με απλά λόγια… στο ίδιο έργο θεατές και αυτή την εβδομάδα, κι εμείς ετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα… με κοντομάνικα!

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