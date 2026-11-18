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Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς προετοιμάζει το έδαφος για την πρωτοφανή τριμερή συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου APEC.

Οι τρεις ηγέτες προσέρχονται στις συνομιλίες με διαφορετικές επιδιώξεις, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των διεθνών ισορροπιών. Ήδη, η προοπτική της συνάντησης έχει προκαλέσει συζητήσεις για μια ενδεχόμενη «νέα Γιάλτα», με τις μεγάλες δυνάμεις να διαπραγματεύονται ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τρίτες χώρες.

Το παζάρι για την Ουκρανία και οι επιδιώξεις των τριών

Για τον Πούτιν, η παρουσία στην Κίνα αποτελεί ευκαιρία να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία με το Πεκίνο και να επιδιώξει ευνοϊκότερους όρους για τη Ρωσία στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα.

Η Ουκρανία παραμένει κεντρικό ζήτημα για τη Μόσχα, αν και δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα συζητηθεί στην τριμερή συνάντηση. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του Τραμπ για τη συγκεκριμένη συνομιλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιαφέρεται κυρίως για μια νέα συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, στην οποία θα συμμετέχει και η Κίνα. Η λήξη της τελευταίας συμφωνίας πυρηνικών περιορισμών ΗΠΑ – Ρωσίας, τον περασμένο Φεβρουάριο, δημιουργεί πρόσθετη πίεση για διαπραγματεύσεις.

Το Πεκίνο, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτικό. Η Κίνα διαθέτει σημαντικά μικρότερο πυρηνικό οπλοστάσιο από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και δεν επιθυμεί να αναλάβει ισότιμες δεσμεύσεις.

Παράλληλα, ο Σι επιδιώκει να εμφανίσει την Κίνα ως αναντικατάστατο παράγοντα της παγκόσμιας διπλωματίας, διατηρώντας τη στρατηγική σχέση με τη Μόσχα, αλλά και τη δυνατότητα συνεννόησης με την Ουάσιγκτον.

Ο φόβος μιας νέας Γιάλτας

Η ιστορική αναλογία με τη Γιάλτα του 1945 δεν είναι τυχαία. Τότε, οι ηγέτες των μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων διαπραγματεύτηκαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, επηρεάζοντας καθοριστικά το μέλλον της Ευρώπης.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει πάντως τις συγκρίσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν μια πολυπολική διεθνή τάξη και όχι αποφάσεις για την τύχη άλλων κρατών.

Η ανησυχία παραμένει, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, η οποία φοβάται ότι μπορεί να βρεθεί εκτός σημαντικών διαπραγματεύσεων για την ασφάλειά της.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σύμφωνα με τον οποίο ο Σι είχε επισημάνει ότι η Ουκρανία αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές συνομιλίες.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η συνάντηση θα αποτελέσει απλώς μια υψηλού συμβολισμού διπλωματική πρωτοβουλία ή την αφετηρία μιας βαθύτερης αναδιάταξης των διεθνών σχέσεων.

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