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Να απορριφθεί η αίτηση επανεξέτασης που έχει καταθέσει η υπεράσπιση του Έλληνα καταδικασθέντα για τον ομαδικό βιασμό και τη γυναικοκτονία της Ελένης Τοπαλούδη πρότεινε χθες η Εισαγγελέας της έδρας στο Στ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Η υπόθεση συζητήθηκε για δεύτερη φορά, με νέο εισηγητή, ύστερα από τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2025 που είχε λήξει χωρίς απόφαση. Η κρίση του δικαστηρίου αναμένεται.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», την αίτηση υπογράφει ο κ. Χάρης Αμπράζης, συνήγορος του 28χρονου σήμερα καταδικασμένου Έλληνα δράστη. Στρέφεται κατά της απόφασης 747/2024, με την οποία το ίδιο Τμήμα απέρριψε τις αναιρέσεις και των 2 καταδικασθέντων. Απέναντί του βρίσκεται ο κ. Ευάγγελος Γκιούγκης, που εκπροσωπεί τους γονείς της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για την υπεράσπιση είναι το τελευταίο βήμα που προβλέπεται στο εσωτερικό δίκαιο.

Τρίτο «όχι»

Είναι η τρίτη φορά που η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τάσσεται κατά των αιτημάτων της υπεράσπισης στην ίδια υπόθεση. Τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε προτείνει να απορριφθούν οι αναιρέσεις και οι πρόσθετοι λόγοι του ημεδαπού.

Τον Ιανουάριο του 2025 ζήτησε να απορριφθεί και η αίτηση επανεξέτασης, με το σκεπτικό ότι η απόφαση του Εφετείου έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ότι τα αποδεικτικά μέσα αξιολογήθηκαν επαρκώς και ότι η υπόθεση διεκπεραιώθηκε σε εύλογο χρόνο. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η χθεσινή πρόταση.

Ο κ. Γκιούγκης είχε υποστηρίξει τον Ιανουάριο του 2025 ότι η διαδικασία και στους 2 βαθμούς ήταν σύμφωνη με τις αρχές της δίκαιης δίκης και ότι η ποινή ήταν πλήρως δικαιολογημένη. Ο ίδιος είχε παραστεί για την οικογένεια και στο Εφετείο το 2022.

Τι έκρινε ο Άρειος Πάγος το 2024

Η απόφαση 747/2024 εκδόθηκε στις 23 Μαΐου 2024, 8 μήνες μετά τη συζήτηση της 19 Σεπτεμβρίου 2023. Το Τμήμα συνεκδίκασε τις 2 αιτήσεις αναίρεσης και τους πρόσθετους λόγους του ημεδαπού, τους απέρριψε στο σύνολό τους και επέβαλε σε κάθε αναιρεσείοντα δικαστικά έξοδα 250 ευρώ. Οι ποινές που είχε επιβάλει ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό στον καθένα, έγιναν έτσι αμετάκλητες.

Οι αρεοπαγίτες απάντησαν έναν προς έναν στους λόγους που πρόβαλε ο κ. Αμπράζης. Για την αριστεροχειρία του εντολέα του, που η υπεράσπιση θεωρεί βασικό στοιχείο υπέρ του, δέχθηκαν ότι πρόκειται για απλό υπερασπιστικό επιχείρημα, στο οποίο το Εφετείο δεν όφειλε να απαντήσει με ειδική αιτιολογία. Πρόσθεσαν ότι το Εφετείο το αντιμετώπισε ούτως ή άλλως, αφού δέχθηκε ότι και οι 2 κατηγορούμενοι κατάφεραν πλήγματα με το σίδερο σιδερώματος στο κεφάλι της κοπέλας. Σημείωσαν ακόμη ότι ο θάνατος επήλθε από πνιγμό, όταν οι 2 άνδρες, ενεργώντας από κοινού, την έριξαν ζωντανή στη θάλασσα.

Για τα δημοσιεύματα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο του Εφετείου, το Τμήμα έκρινε ότι δεν εξέφραζαν βεβαιότητα για την ενοχή και δεν προεξοφλούσαν την καταδίκη, άρα δεν έθιξαν το τεκμήριο αθωότητας. Δικαστές και ένορκοι, κατά την απόφαση, μπορούν να διαφοροποιηθούν από την κοινή γνώμη που αποτυπώνεται στον Τύπο. Επισημάνθηκε επίσης ότι ο κατηγορούμενος και ο συνήγορός του δεν αντέλεξαν στην ανάγνωση και είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το περιεχόμενό τους.

Απορρίφθηκε και η αιτίαση για τη σύνθεση του δικαστηρίου, σχετικά με τις θέσεις των ενόρκων και την αναπλήρωση ενόρκου που είχε απουσιάσει λόγω ασθένειας. Η επίμαχη αναφορά των πρακτικών αποδόθηκε σε προφανή παραδρομή. Επαρκώς αιτιολογημένη κρίθηκε, τέλος, η άρνηση του Εφετείου να αναστείλει τη δίκη και να διατάξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον ημεδαπό. Το Εφετείο είχε δεχθεί ότι εκείνος παρακολούθησε τη διαδικασία από την αρχή ως το τέλος και άσκησε ο ίδιος το δικαίωμα εξαίρεσης 3 ενόρκων. Το αίτημά του να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στον Άρειο Πάγο απορρίφθηκε ως μη προβλεπόμενο.

Τι ισχυρίζεται η υπεράσπιση

Ο κ. Αμπράζης, που ανέλαβε την υπεράσπιση του ημεδαπού το 2020, υποστηρίζει ότι η απόφαση του 2024 είναι εσφαλμένη και ότι η συμμετοχή του εντολέα του ήταν μικρότερη από εκείνη του συγκατηγορουμένου του. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η αίτηση επαναφέρει σχεδόν όλα όσα είχαν προβληθεί στο στάδιο της αναίρεσης, μεταξύ των οποίων και ζητήματα που η υπεράσπιση είχε θέσει με υπόμνημα πριν από τη συζήτηση του 2023, ζητώντας να ερευνηθούν αυτεπαγγέλτως.

Η υπεράσπιση διατείνεται ότι τα πρακτικά του Εφετείου είναι άκυρα, επειδή κάθε φύλλο φέρει μία μόνο υπογραφή και η αρίθμησή τους είναι προβληματική. Υποστηρίζει ακόμη ότι το Εφετείο δεν απάντησε σε αιτήματά της για τα ψηφιακά δεδομένα της φοιτήτριας. Είχε ζητήσει να αναγνωστούν όλα τα έγγραφα της δικαστικής συνδρομής, να σταλεί εκ νέου αίτημα στην εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή μηνυμάτων της κοπέλας και να ερευνηθούν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τα κινητά τηλέφωνα και οι 2 υπολογιστές της.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο σίδερο. Κατά την υπεράσπιση, στο ίδιο το σίδερο δεν βρέθηκαν αποτυπώματα ή βιολογικό υλικό, ενώ το μοναδικό αποτύπωμα εντοπίστηκε στη βάση του και ανήκει στον συγκατηγορούμενο. Ο κ. Αμπράζης ισχυρίζεται επίσης ότι το τεκμήριο αθωότητας παραβιάστηκε από παρατηρήσεις της προέδρου του Εφετείου κατά την απολογία του εντολέα του και από δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων. Επικαλείται οπτικοακουστικό υλικό που, κατά την άποψή του, δεν εκτιμήθηκε ορθά, και θεωρεί ότι η επιμέτρηση της ποινής δεν αιτιολογήθηκε. Ο ημεδαπός αρνείται τον βιασμό και την ενεργή συμμετοχή του στην ανθρωποκτονία, ισχυρισμούς που τα δικαστήρια της ουσίας απέρριψαν και στους 2 βαθμούς.

Στην απόφαση του 2024 το Τμήμα είχε ξεκαθαρίσει ότι ερευνά μόνο τους λόγους που διατυπώνονται στην αίτηση αναίρεσης και στο έγγραφο των πρόσθετων λόγων, και όχι όσα περιέχονται σε υπόμνημα.

Τι θα κρίνει το Τμήμα

Το δικαστήριο δεν επανέρχεται στα πραγματικά περιστατικά. Ελέγχει αν η δική του απόφαση του 2024 πάσχει νομικά, όπως θα συνέβαινε αν είχε μείνει αναπάντητος κάποιος λόγος αναίρεσης. Θα κρίνει πρώτα αν η αίτηση είναι παραδεκτή και έπειτα αν είναι βάσιμη. Αν την απορρίψει, οι καταδίκες επιβεβαιώνονται οριστικά. Αν τη δεχθεί, θα εξετάσει ξανά τους λόγους αναίρεσης. Η εισαγγελική πρόταση δεν δεσμεύει το Τμήμα. Ως την έκδοση της απόφασης οι 2 καταδικασθέντες εξακολουθούν να εκτίουν τις ποινές τους.

Το χρονικό

Η υπόθεση ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου 2018 όταν οι 2 νεαροί παρέλαβαν την Ελένη Τοπαλούδη από το σπίτι της στη Ρόδο και την οδήγησαν σε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λίνδου, όπου τη βίασαν και τη χτύπησαν με γροθιές και με σίδερο σιδερώματος. Βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε σε βραχώδη ακτή και ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου πνίγηκε. Το πτώμα της εντοπίστηκε στις 28 Νοεμβρίου και οι 2 άνδρες συνελήφθησαν στις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών τους έκρινε ομόφωνα ενόχους στις 15 Μαΐου 2020, ύστερα από δίκη σχεδόν 5 μηνών, και επέβαλε στον καθένα ισόβια κάθειρξη και 15 χρόνια, χωρίς ελαφρυντικά. Σε δεύτερο βαθμό η δίκη άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022. Ο καθένας επέρριψε και εκεί την ευθύνη στον άλλον, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστούν ελαφρυντικά, ανάμεσά τους η μετεφηβική ηλικία. Τον Μάιο του 2022 εφέτες και ένορκοι απέρριψαν ομόφωνα όλα τα αιτήματα και επικύρωσαν τις ποινές.

Ακολούθησαν οι αναιρέσεις, η απόρριψή τους τον Μάιο του 2024, η αίτηση επανεξέτασης και η συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2025 που δεν κατέληξε σε απόφαση. Η χθεσινή συζήτηση έγινε σχεδόν 8 χρόνια μετά το έγκλημα.

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