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Στα κάγκελα είναι καταναλωτικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανίες από την εκτός τόπου και χρόνου απαίτηση για υπέρογκες αυξήσεις της ιδιωτικής εταιρείας Enaon που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι απαιτήσεις της Enaon για το διάστημα 2027-2030 κατατέθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς δημόσια διαβούλευση, προκαλώντας φαρμακερά σχόλια.

Το οξύμωρο είναι ότι η εταιρεία ζητά υπέρογκες αυξήσεις τη στιγμή που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη και η Ευρώπη οδεύει προς την οριστική απομάκρυνση από το φυσικό αέριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σφοδρά πυρά εκτοξεύουν για τις εξωπραγματικές αυξήσεις που ζητά η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΝΕΚ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), οι καταναλωτικές οργανώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ και ΙΝΚΑ και ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας καθώς η Θεσσαλία είναι η περιοχή που αναμένεται να πληγεί περισσότερο από τις εξωφρενικές αυξήσεις.

Παράλληλα, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται για το επενδυτικό πρόγραμμα της Enaon, με καταναλωτικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για σπατάλη χρημάτων που θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις για άχρηστες υποδομές καθώς η χρήση φυσικού αερίου είναι σε αποδρομή.

Τι αυξήσεις ζητά

Η Enaon EDA ζητά να αυξηθεί το 2027 κατά 35,4% μεσοσταθμικά η χρέωση διανομής φυσικού αερίου για νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις στα δίκτυά της, δηλαδή, από 19,86 σε 26,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Έως το 2030 προτείνει η μέση χρέωση να φτάσει τα 28,65 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 44,2% σε σχέση το 2026!

Η χρέωση διανομής είναι το μέρος του λογαριασμού που πληρώνουν οι καταναλωτές για τη χρήση του δικτύου.

Η εταιρεία εισηγείται επίσης να αυξηθεί από 20% σε 30% η βαρύτητα της χρέωσης δυναμικότητας, ώστε μεγαλύτερο μέρος του κόστους να υπολογίζεται με βάση τη δυνατότητα της παροχής και μικρότερο με βάση την κατανάλωση.

Σε ασφυξία η Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, την περιφέρεια της χώρας που ακόμα δεν έχει συνέλθει από την τρομακτική καταστροφή που προκάλεσαν ο Daniel και ο Ιανός, η απαίτηση για αυξήσεις είναι για νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις της τάξης του 24,79%, από 15,08 σε 18,82 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες.

Για τις βιομηχανίες της περιοχής, η προτεινόμενη αύξηση στο μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής είναι 16,6%. Στους επιμέρους βιομηχανικούς συντελεστές, η αύξηση φτάνει το 22,88% στη χρέωση ανά κιλοβατώρα και το 82,3% στη χρέωση δυναμικότητας, δηλαδή στη χρέωση που συνδέεται με το πόσο αέριο μπορεί να διοχετεύσει η παροχή ανά ώρα.

«Έκρηξη» αντιδράσεων

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) καλεί τη ΡΑΑΕΥ να επανεξετάσει τη μεσοσταθμική αύξηση 35,4% στη χρέωση διανομής για νοικοκυριά και εμπορικές επιχειρήσεις και να κατανείμει πιο ομαλά τις επιβαρύνσεις στην τετραετία.

Ζητά επίσης να αιτιολογηθεί γιατί η βαρύτητα της χρέωσης δυναμικότητας ανεβαίνει από 20% σε 30%, καθώς έτσι μεγαλύτερο μέρος της χρέωσης δικτύου υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της παροχής, ακόμη και τους μήνες με μικρή κατανάλωση

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) ζητά να δοθεί και στις βιομηχανίες της Θεσσαλίας μεταβατική περίοδος, ώστε οι νέες χρεώσεις να εφαρμοστούν σταδιακά, όπως προβλέπει η εισήγηση για τις βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης.

Ο Συνδέσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) επισημαίνει ότι η ενοποίηση των τιμολογίων επιβαρύνει δυσανάλογα τη βιομηχανία της Θεσσαλίας. Η μεσοσταθμική αύξηση της χρέωσης διανομής στην περιοχή υπολογίζεται σε 16,6%, έναντι 7,2% στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύνδεσμος ζητά να επανεξεταστεί η πρόταση, ώστε η νέα τιμολόγηση να μη διευρύνει τις διαφορές στο κόστος παραγωγής ανά περιοχή.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας στο σχόλιο που κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση ζητά να αναθεωρηθούν οι αυξήσεις για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να δημοσιοποιηθεί η συνολική επιβάρυνση μέχρι το 2030 και να προβλεφθούν μέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προειδοποιεί ότι τα αμφιβόλου οφέλους επενδυτικά σχέδια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που εισηγείται η εταιρεία Enaon EDA απειλούν να εκτινάξουν (για τα έτη 2027- 2030) τις χρεώσεις δικτύου και να επιβάλουν άσκοπη οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές.

Καταγγελία για σπατάλη χρημάτων για άχρηστες υποδομές

Το πιο κρίσιμο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η ΡΑΑΕΥ αλλά και η κυβέρνηση είναι πόσο λογικό είναι να προτείνονται επενδύσεις που αγγίζουν τα 494 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2031 οι οποίες θα επιφέρουν άμεση αύξηση της μέσης χρέωσης δικτύου για οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και βιομηχανίες για ένα καύσιμο που η χρήση του βρίσκεται σε αποδρομή.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΠΟΙΖΩ στο σχόλιό της στη δημόσια διαβούλευση υπάρχει κίνδυνος κατασκευής «Άχρηστων υποδομών, χωρίς καμία μελέτη Κόστους – Οφέλους που να αποδεικνύει τη σκοπιμότητα των σχεδιαζόμενων υποδομών». Παράλληλα, κάνει λόγο για σπατάλη χρημάτων που θα επιφέρουν τσουχτερές αυξήσεις στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, για υποδομές που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε και απομένει τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΡΑΑΕΥ και τι τελικά από τις απαιτήσεις για υπέρογκες αυξήσεις της Enaon θα αποδεχθεί.

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