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Έναν καβγά άνευ προηγουμένου παρακολούθησαν, το πρωί της Πέμπτης (19/11), οι τηλεθεατές του Happy Day, με τον Δημήτρη Παπανώτα να έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση τόσο με την Τίνα Μεσσαροπούλου όσο και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή η οποία επιχείρησε να κατεβάσει τους τόνους.

Το κλίμα εντάθηκε όταν οι δυο γυναίκες τού επισήμαναν ότι γυρίζει ένα θέμα που συζητούσαν στην εκπομπή, σε προσωπικά του θέματα.

Τότε ο δημοσιογράφος εξερράγη, υπενθυμίζοντας στην Τίνα Μεσσαροπούλου πως και η ίδια έχει χρησιμοποιήσει τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής για να δώσει απάντηση επί προσωπικού της θέματος, τη στιμή που -όπως χαρακτηριστικά είπε- όλοι οι υπόλοιποι της ομάδας «έπρεπε να είναι με βουλωμένο το στόμα».

«Δεν είναι ο καημός μου, αγάπη μου, λέω κάτι εντελώς συγκεκριμένο. Όταν μιλάω εγώ για έναν που έχω beef και μου την “έχει πέσει”, εξανίστασαι. Εδώ λες “το καταλαβαίνω, είχανε beef”» σχολίασε, αρχικά, ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Δεν είναι εσύ το θέμα της εκπομπής αυτή τη στιγμή», του απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, μια ατάκα που πυροδότησε την έκρυθμη κατάσταση που επικράτησε στο πλατό.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά! Δεν μ’ αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως! “Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής”, μου το έχετε πει εκατό φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ. Δεν θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα. Γιατί όταν αφορά εσάς, μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Τότε, η Σταματίνα Τσιμτιλή παρενέβη, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνέυματα, ωστόσο, υπήρξε ένταση και μεταξύ τους.

«Είναι λάθος το ότι μου την πέφτετε» είπε ο Δημήτρης Παπανώτας, με την παρουσιάστρια να του απαντά ως εξής:

«Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω: Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο».

Τι ειπώθηκε αναλυτικά

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Για τον Δημήτρη το καταλαβαίνω γιατί υπήρχε μια κόντρα ανάμεσά τους».

Δημήτρης Παπανώτας: «Εκεί τα καταλαβαίνετε, όταν εγώ πω για κάποιον που έχω κόντρα, αντιδράτε. Με τον Ουγγαρέζο μια χαρά τα καταλαβαίνετε, ναι είχαν μια κόντρα…».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πάλι ο καημός του».

Δημήτρης Παπανώτας: «Δεν είναι ο καημός μου πάλι αγάπη μου. Σου λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν μιλάω εγώ για έναν που έχω κόντρα και μου την έχει πέσει, αντιδράς. Εδώ λες ότι το καταλαβαίνεις γιατί είχαν κόντρα».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν είσαι εσύ το θέμα στην εκπομπή».

Δημήτρης Παπανώτας: «Μη μου το ξαναπείτε αυτό, γιατί θα σηκωθώ να φύγω. Ειλικρινά».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Με απειλείς εμένα ότι θα φύγεις, φύγε».

Δημήτρης Παπανώτας: «Τι πάει να πει δεν είμαι εγώ το θέμα στην εκπομπή;».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Μα φυσικά, για σένα μιλάμε;».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Να απαντήσω εγώ στον Δημήτρη. Δημήτρη μου…».

Δημήτρης Παπανώτας: «Δε μου αρέσει αυτό που ακούω. Το “δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής” μου το έχετε πει 100 φορές μέσα σε δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου μπορώ και να σιωπώ».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Αυτή είναι η απάντηση;».

Δημήτρης Παπανώτας: «Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Δε θα μου πετάτε αυτή τη κουβέντα, γιατί όταν αφορά εσάς μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εγώ δεν απαντάω ποτέ».

Δημήτρης Παπανώτας: «Εσύ έχεις πάρει προσωπικά τον λόγο πόσες φορές και έχεις πει, “με συγχωρείτε, έχω να δώσω μια απάντηση” και έπρεπε να είμαστε και όλοι με βουλωμένα τα στόματα. Τα ξεχνάς;».

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Εγώ; Μόνο για θέμα που με αφορά άμεσα. Θα μου πεις εμένα αν απαντάω εγώ και αν χρησιμοποιώ την εκπομπή; Τι να πω, δεν ξέρω. Ο κόσμος κρίνει».

Δημήτρης Παπανώτας: «Είναι λάθος το ότι μου την πέφτετε».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω: Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο.

Δημήτρης Παπανώτας: «Τις γωνίες μου τις λειαίνω μόνος μου εδώ και 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμα στην περπατούρα.

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Βάζεις μόνος σου τον εαυτό σου στο κάδρο. Για ποιό λόγο».

Δημήτρης Παπανώτας: «Έχω τους λόγους μου, σε ενοχλεί;».

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